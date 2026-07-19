جهود مكثفة بأسوان لرفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف والإستجابة لشكاوى المواطنين

من أجل تحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، أثناء جولاته الميدانية لواقع ملموس ، يتم تكثيف الجهود لسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين ، ورفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تنفيذ أعمال التطهير والصيانة والإصلاح بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحى

وفى هذا الإطار، واصلت فرق العمل تنفيذ أعمال تطهير وتسليك شبكات وخطوط الصرف الصحى بمناطق البشارية، وخور عواضة، والكورنيش، والكروب، والمحمودية، والسيل الجديد، وأطلس، إلى جانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد غرف وخطوط الصرف الصحى بقرية كلح الكرنك بمركز إدفو، مع التعامل الفورى مع الملاحظات والمعوقات التى تعترض سير الأعمال.

إصلاح الأعطال والإستجابة للبلاغات

كما تم التعامل مع عدد من البلاغات الخاصة بكسر خطوط مياه الشرب، وأغطية المحابس، والطفوحات ببعض المناطق، مع التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة، واستمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من معالجة المشكلات بشكل كامل.

متابعة الشكاوى الجماهيرية



وفى ضوء الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ، تمت متابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات العامة ، حيث تم فحص شكوى ملعب نادى جبل تقوق ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة مستوى الخدمات والأمن والسلامة ، كما تم بحث مطالب أهالى قرية فارس بمركز كوم أمبو بشأن تقنين الأوضاع وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة ، بالإضافة إلى التأكيد على الإنتهاء من معالجة شكوى طفح الصرف الصحى بمنطقة عمارات التجاريين والرضوانية بعد تنفيذ أعمال التطهير والتسليك اللازمة.

تعزيز الوعى المجتمعى

التأكيد على إستمرار حملات التوعية لحث المواطنين على عدم إلقاء المخلفات داخل شبكات الصرف الصحى لما تسببه من إنسدادات تؤثر على كفاءة الشبكات بما يسهم فى الحفاظ على إستدامة الخدمات وتحقيق الإستجابة السريعة لأى بلاغات واردة .



تؤكد هذه الجهود حرص محافظة أسوان على رفع كفاءة البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى ، وسرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين ، وتحسين مستوى الخدمات، بما يحقق بيئة صحية وآمنة ، ويواكب مستهدفات رؤية أسوان 2040 ، ورؤية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة .