فى أسوان.. متابعة منظومة تشغيل مجمع الصناعات الحرفية ببلانة لتمكين المرأة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز جهود دعم المشروعات التنموية والحرفية والتراثية ، بما يسهم فى الحفاظ على التراث النوبى والأسوانى الأصيل وخلق فرص عمل مستدامة .

ويأتى ذلك فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من تكثيف الجهود لتمكين المرأة ، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى البشر وتحقيق التنمية المستدامة ، وتنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

متابعة مجمع الصناعات الحرفية ببلانة

وفى هذا الإطار ، قام يحيى عبد الفتاح رئيس الوحدة المحلية لقرية بلانة بزيارة تفقدية إلى مجمع الصناعات الحرفية ببلانة لمتابعة سير العمل والوقوف على الإمكانات المتاحة بالمجمع ، الذى يعد أحد النماذج الداعمة للحرف التراثية والصناعات اليدوية بما يعزز التنمية الاقتصادية والمجتمعية داخل قرى النوبة .

ورش متنوعة للحفاظ على التراث وتنمية المهارات

ويضم المجمع الحرفى دورين حيث يشتمل الدور الأول على ورش لثمانى حرف يدوية متنوعة، بينما يضم الدور الثانى ورشاً للخياطة، وصناعة الجلود، ومنتجات العرجون والخوص، والتطريز، والكروشيه، والأعمال اليدوية بالخرز، إلى جانب العمل على تجهيز ورشة متخصصة لإنتاج السجاد اليدوى والكليم، بما يسهم فى الحفاظ على الموروث التراثى النوبى وتطويره .

تمكين المرأة النوبية ودعم التنمية

ويؤدى الدور الثانى بالمجمع دوراً محورياً كمركز لتنمية مهارات سيدات النوبة ببلانة ومركز نصر النوبة من خلال التدريب والتأهيل على مختلف الحرف اليدوية، بما يسهم فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل وزيادة مصادر الدخل للأسر .



يعكس مجمع الصناعات الحرفية ببلانة إهتمام محافظة أسوان بالحفاظ على التراث النوبى والأسوانى الأصيل ، ودعم الصناعات اليدوية والتراثية ، وتمكين المرأة اقتصادياً وإجتماعياً، بما يعزز جهود التنمية المستدامة، ويحقق التكامل بين الحفاظ على الهوية الثقافية وخلق فرص إنتاج وعمل تسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين.