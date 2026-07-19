محافظ أسوان يتابع نتائج حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول غذاء آمن وسليم، مع التصدى بكل حزم لأى ممارسات أو مخالفات تضر بالصحة العامة، مشددًا على عدم التهاون فى تطبيق القانون على المخالفين.



كما وجه المحافظ الشكر لكافة الجهات الرقابية المشاركة، وفى مقدمتها جهاز حماية المستهلك، ومديرية الشئون الصحية، وهيئة سلامة الغذاء، على جهودهم الميدانية المتواصلة فى إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط السلع غير المطابقة للمواصفات، بما يسهم فى حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة

وفى هذا الإطار، أسفرت الحملات الرقابية المشتركة التى نفذها جهاز حماية المستهلك، بالإشتراك مع مفتشى صحة أسوان وهيئة سلامة الغذاء، عن ضبط وإعدام 237 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل 6 منشآت غذائية، وذلك فى إطار جهود إحكام الرقابة والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

جهود متنوعة

تحرير المحاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية

كما تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المنشآت المخالفة بمعرفة جهاز حماية المستهلك، وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يحقق الردع ويضمن الإلتزام بالإشتراطات الصحية والقانونية.

تكثيف الحملات الرقابية

وأكد محافظ أسوان إستمرار تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دورى ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة، لضبط الأسواق والتصدى لأى مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء أو حقوق المستهلك، حفاظًا على صحة المواطنين.



إستمرار الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، يعكس حرص الدولة على حماية صحة المواطنين، وتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق، وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما يحقق الأمن الغذائى وسلامة المجتمع.