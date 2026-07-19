قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يزيد بنسبة 80% .. وزارة الزراعة تحسم الجدل حول فيديو زيادة وزن الموز | فيديو
إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطيخ بطريق أسيوط- ديروط الزراعي
الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بذكرى ثورة 23 يوليو
ارتفاع حصيلة القتـلى جراء اندلاع حريق بحانة في بانكوك إلى 34 شخصا
بعد مصرع وإصابة عمال في بيارة صرف صحي .. بيان من جهاز مدينة السادات
الدعم النقدي.. هل يضمن وصول الدعم كاملًا للمستحقين؟ رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق يوضح
فرج عامر يشيد بزوجة محمد صلاح: ماجي صادق الأقرب إلى قلوب المصريين
وكيل أول مجلس الشيوخ: مخرجات زيارة الرئيس لتنزانيا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل الإفريقي
الجيش الأمريكي: ارتفاع عدد قتلى قواتنا إلى 16 جندياً منذ بدء الهجمات مع إيران
بيزيرا يقترب من ارتداء قميص شيكابالا في الموسم المقبل
أتلتيكو مدريد يحقق رقما تاريخيا قبل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين
صدمة بالوسط الفني.. رحيل أحمد جلال عبد القوي بعد تدهور حالته الصحية.. ما سبب الوفاة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع نتائج حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول غذاء آمن وسليم، مع التصدى بكل حزم لأى ممارسات أو مخالفات تضر بالصحة العامة، مشددًا على عدم التهاون فى تطبيق القانون على المخالفين.


كما وجه المحافظ الشكر لكافة الجهات الرقابية المشاركة، وفى مقدمتها جهاز حماية المستهلك، ومديرية الشئون الصحية، وهيئة سلامة الغذاء، على جهودهم الميدانية المتواصلة فى إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط السلع غير المطابقة للمواصفات، بما يسهم فى حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة
وفى هذا الإطار، أسفرت الحملات الرقابية المشتركة التى نفذها جهاز حماية المستهلك، بالإشتراك مع مفتشى صحة أسوان وهيئة سلامة الغذاء، عن ضبط وإعدام 237 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل 6 منشآت غذائية، وذلك فى إطار جهود إحكام الرقابة والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

جهود متنوعة

تحرير المحاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية
كما تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المنشآت المخالفة بمعرفة جهاز حماية المستهلك، وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يحقق الردع ويضمن الإلتزام بالإشتراطات الصحية والقانونية.

تكثيف الحملات الرقابية
وأكد محافظ أسوان إستمرار تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دورى ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة، لضبط الأسواق والتصدى لأى مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء أو حقوق المستهلك، حفاظًا على صحة المواطنين.


إستمرار الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، يعكس حرص الدولة على حماية صحة المواطنين، وتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق، وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما يحقق الأمن الغذائى وسلامة المجتمع.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

الطقس غدا - القبة الحرارية

الحرارة تلامس 50 درجة لأول مرة.. هل تتأثر مصر بالقبة الحرارية التي تضرب المنطقة؟

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربينى

بدء محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش الدرب الأحمر" .. بعد قليل

حملات مرورية بالغربية

أمن الغربية يحرر 160 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

صورة أرشيفية

تحرير 46 مخالفة تموينية متنوعة في حملات مكبرة بالغربية

بالصور

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان صيفي.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد