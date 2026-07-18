بعد تدخل محافظ أسوان .. التصريح بتسيير المركبات لمدة 3 أشهر لحالات التجديد

فى ظل التدخل الفورى والعاجل من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لتخفيف المعاناة عن أصحاب السيارات ورخص القيادة المنتهية تراخيصها ، فقد بدأت النتائج الإيجابية بتنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة ، والتى تمثلت فى التنسيق والتوافق بين الإدارة العامة لمناطق ومكاتب أسوان بالهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية على إستخراج تصريح تسيير للمركبة لمدة 3 أشهر لحالات التجديد .

تيسيرات عاجلة لتجديد تراخيص السيارات

تم إتاحة التعامل بمكاتب ومناطق دراو وكوم أمبو وإدفو، وخاصة فيما يتعلق بتأمينات السيارات، إلى جانب إستمرار تقديم الخدمة بمكتب أسوان، فضلاً عن منح الأولوية فى التعامل بمكتب السيارات بفرع أسوان لحالات سيارات الضبط المرورية ونقل الملكية ، وذلك لحين الإنتهاء من إجراءاتهم التأمينية، بما يضمن إستمرار أعمالهم دون التعرض للمساءلة القانونية أو توقيع أى غرامات عليهم.

جولة مفاجئة لمعالجة شكاوى المواطنين



جاء ذلك عقب الجولة الميدانية المفاجئة التى قام بها محافظ أسوان لفرع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمنطقة أطلس، بعد رصد تزايد شكاوى المواطنين من تعطل إنهاء الإجراءات، حيث وجه بسرعة التعامل مع أسباب المشكلة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مع حسن إستقبال المواطنين والتعامل معهم بصورة حضارية، وتوضيح آليات العمل والإجراءات المتبعة، وتعريف المترددين بالحلول التى أقرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للتغلب على مشكلات السيستم الإلكترونى، والتى تسببت خلال الأشهر الماضية فى بطء إنجاز الخدمات التأمينية.

الإسراع بنقل مكتب التأمينات إلى مقر جديد

جارى تنفيذ إجراءات نقل مكتب التأمينات من منطقة أطلس إلى المقر الجديد بمنطقة الشيخ هارون بجوار كلية الدراسات الإسلامية نظراً لضيق المقر الحالى وعدم قدرته على إستيعاب أعداد المترددين ، إلى جانب الإستفادة من المبنى الآخر بطريق السادات بجوار نيابة المرور بما يسهم فى مضاعفة الطاقة الإستيعابية ، وتحسين مستوى الخدمة، وسرعة إنجاز المعاملات للمواطنين.



تعكس هذه الإجراءات العاجلة حرص محافظ أسوان على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين، وتقديم حلول عملية وفورية للتغلب على أى معوقات تواجههم، بما يضمن إستمرار مصالحهم، والإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة فى الأداء بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.