محافظ أسوان يوجه بإعداد دراسة لتطوير الجبانة الجديدة بالجانب الغربى للمدينة

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإعداد دراسة شاملة لتطوير الجبانة الجديدة بالجانب الغربى لمدينة أسوان، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تليق بحرمة الموتى، وتوفر بيئة حضارية لأهالى المحافظة حيث أصبح الوصول إليها أكثر سهولة بفضل محور وكوبرى خزان أسوان البديل ، الذى تقع الجبانة أمام المنزل الخاص به .

جاء ذلك أثناء مشاركته فى مراسم تشييع ودفن فقيدة أسوان الدكتورة هدى مصطفى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة، والتى سبقها أداء صلاة الجنازة بمسجد النصر، تقديراً لدورها الرائد ومسيرتها العطرة فى خدمة المجتمع الأسوانى .



وأكد المهندس عمرو لاشين على أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بتطوير المقابر والخدمات المرتبطة بها، فى إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير البدائل الحضارية التى تواكب خطط التنمية والتوسع العمرانى، بما يراعى قدسية المكان وكرامة الإنسان .

إعداد دراسة متكاملة لتطوير الجبانة الجديدة



وأوضح المحافظ أن الجبانة الجديدة تقع بإمتداد طريق المطار، وأمام مدخل محور وكوبرى بديل خزان أسوان، على مساحة 123.5 ألف م2، مع خطة للتوسع المستقبلى لتصل إلى نحو مليون م2 ، لتصبح جبانة نموذجية تخدم أبناء المحافظة وفق أعلى المعايير التنظيمية والخدمية .

توفير المرافق والخدمات الأساسية

وأشار محافظ أسوان إلى أن الجبانة تم تجهيزها بأسوار وبوابات مرقمة، بالإضافة إلى مسجد، مع دعمها بالمرافق والخدمات الأساسية من شبكات الإنارة والمياه، بما يسهم فى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، ويحقق سهولة التنظيم والإدارة داخل الجبانة.

تكليف بإعداد تصميمات المرحلة الثانية

وفى ذات السياق، كلف المهندس عمرو لاشين بإعداد التصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بالمرحلة الثانية من أعمال التطوير، تمهيداً لتنفيذها فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بالمقابر وأماكن دفن الموتى، وإستكمال عناصر التطوير والخدمات بها.



توجيه محافظ أسوان بإعداد دراسة شاملة لرفع كفاءة الجبانة الجديدة، وإستكمال مراحل تطويرها ودعمها بالمرافق والخدمات، يعكس حرص المحافظة على توفير مقابر حضارية ومنظمة تراعى قدسية المكان، وتلبى إحتياجات المواطنين، فى إطار خطة متكاملة للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة .