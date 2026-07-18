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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيادة مرتقبة للقطاع الخاص.. القومي للأجور يقترب من حسم الحد الأدنى للرواتب

الرواتب
الرواتب
محمد البدوي

تترقب الأوساط العمالية وأصحاب الأعمال قرارات المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه.

فلوس

 ويأتي هذا الملف في ظل جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات. 

ويؤكد خبراء وسوق العمل أن القرارات المرتقبة ستكون ذات تأثير مباشر على ملايين العاملين، كما ستسهم في تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل ودعم الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.

الحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه

وكشف مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن وجود تحركات مكثفة داخل المجلس القومي للأجور لحسم ملف زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المجلس يستعد لعقد اجتماع مرتقب للإعلان عن قرارات جديدة تتعلق بالحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه في مختلف منشآت القطاع الخاص.

فلوس

تحديد القيمة الجديدة للحد الأدنى

وأوضح بدوي أن الاجتماع المنتظر سيحسم قضيتين رئيسيتين، الأولى تحديد القيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع توجهات الدولة وقراراتها الأخيرة بشأن رفع الحد الأدنى للدخل، والثانية تحديد موعد بدء تطبيق الزيادة داخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن وضوح الرؤية أمام أصحاب الأعمال والعاملين.

الفجوة في مستويات الأجور

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن المؤشرات الحالية تعكس توقعات قوية بالتزام غالبية شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى الجديد، والذي يُرجح أن يصل إلى 8 آلاف جنيه، بما يحد من الفجوة في مستويات الأجور بين العاملين في القطاعين العام والخاص، ويعزز من الاستقرار داخل سوق العمل.

أرشيفية / فلوس

القرارات الاقتصادية والاجتماعية

وأكد أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على التفاعل مع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تصدرها الدولة، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات أظهرت التزامًا بتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، إدراكًا منها لأهمية تحسين أوضاع العاملين باعتبارهم العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية.

 تحسين دخول العاملين

وأضاف بدوي أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف، سواء الحكومة أو أصحاب الأعمال أو ممثلي العمال، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن تحسين دخول العاملين يمثل استثمارًا مباشرًا في زيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.

فلوس - أرشيفية

 توفير بيئة عمل مستقرة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توفير بيئة عمل مستقرة وضمان أجور عادلة للعاملين يعدان من أهم مقومات التنمية المستدامة، معربًا عن تطلعه إلى صدور قرارات المجلس القومي للأجور خلال الفترة المقبلة بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ويدعم جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي.

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