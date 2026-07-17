قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد جاد الله: تألق زيكو يحسب لـ حسام حسن.. وصلاح كلمة السر داخل المنتخب
طريقة عمل التاكو المكسيكي الأصلي في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري يحذر من تداعيات استهداف هرمز وباب المندب.. التموين تحدد معايير الاستبعاد.. يوسف بطرس غالي يكشف كواليس خناقاته الشهيرة
خبير: تأمين الممرات البحرية يتصدر أولويات واشنطن في مواجهة إيران
أمير هشام: حكم جديد ضد الزمالك .. وعمر فرج متمسك بمستحقاته كاملة
أحمد العوضي يتصدر الترند أثناء مشاهدة شمشون ودليلة بموقف مع سيدة مسنة
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 18 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
السويحلي الليبي يستفسر عن إمكانية ضم “الساعي”
عرض قطري لـ مهند لاشين.. ووسيط يبلغه بإمكانية انتقاله للأهلي في هذه الحالة!
عرض إماراتي لـ زيكو.. وبيراميدز يبلغه بالموقف النهائي
وزراء ونجوم الرياضة والمجتمع في حفل زفاف ابنة إبراهيم حسن مدير منتخب مصر
الأهلي ينعى ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالجزائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الحد الأدنى للأجور

رتبات شهر يوليو 2026
رتبات شهر يوليو 2026
خالد يوسف

يترقب ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد وتطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، التي رفعت الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، حيث حددت وزارة المالية رسمياً جدول الصرف لتبدأ إتاحة مستحقات العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية عبر ماكينات الصراف الآلي بدءاً من 20 يوليو الجاري، تيسيراً على المواطنين ومنعاً للتزاحم.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

وفقًا وزارة المالية، من المقرر صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، اعتبارا من يوم 24 يوليو 2026، وفق الجدول الزمني المعتمد، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون تكدس.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2026

ويتمكن العاملون من صرف مرتبات شهر يوليو، طوال أيام الصرف، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي.

- فروع البنوك بالمحافظات.

- المحافظ الإلكترونية.

- بطاقات ميزة.

- تطبيقات الدفع الرقمي.

هل تطبق الزيادة الجديدة ؟

تم تطبيق الزيادة الجديدة على المرتبات بقيمة 1000 جنيه، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026- 2027.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة

- موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه.

- موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألف و900 جنيه.

- موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 11 ألف و400 جنيه.

- موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.

- موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.

- موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.

- موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.

مرتبات شهر يوليو 2026 تفاصيل الزيادة الجديدة جدول الحد الأدنى للأجور الموظفين بالجهاز الإداري للدولة مستحقات العاملين بالوزارات العام المالي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

استلمته 15 كيلو وبقى 20 | فيديو الموز يثير ضجة واسعة .. ونقيب الفلاحين يكشف الحقيقة العلمية

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

حيوان غامض في الفيوم

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

منتخب إسبانيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

التموين

62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد السبكي

أحمد السبكي: بدء تصوير نيللي وشريهان 2 في سبتمبر.. وأجهز فيلم ملك الغابة

كواليس ألبوم تامر حسني

تامر حسني يكشف تفاصيل تعاونه مع عمرو مصطفى في ألبوم مش هتكرر

الكاتب الصحفي يوسف أيوب

مكتبة الإسكندرية تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على البصمات الصوتية والهوية الرقمية

بالصور

طريقة عمل التاكو المكسيكي الأصلي في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم

طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي

برج الحمل حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. فرصة لإثبات قدراتك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استمع إلى وجهات النظر المختلفة

برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. أفكار جديدة وفرص للتطور والتقدم

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. أفكار جديدة وفرص تستحق الاستغلال
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. أفكار جديدة وفرص تستحق الاستغلال
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. أفكار جديدة وفرص تستحق الاستغلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد