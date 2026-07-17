موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الحد الأدنى للأجور

يترقب ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد وتطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، التي رفعت الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، حيث حددت وزارة المالية رسمياً جدول الصرف لتبدأ إتاحة مستحقات العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية عبر ماكينات الصراف الآلي بدءاً من 20 يوليو الجاري، تيسيراً على المواطنين ومنعاً للتزاحم.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

وفقًا وزارة المالية، من المقرر صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، اعتبارا من يوم 24 يوليو 2026، وفق الجدول الزمني المعتمد، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون تكدس.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2026

ويتمكن العاملون من صرف مرتبات شهر يوليو، طوال أيام الصرف، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي.

- فروع البنوك بالمحافظات.

- المحافظ الإلكترونية.

- بطاقات ميزة.

- تطبيقات الدفع الرقمي.

هل تطبق الزيادة الجديدة ؟

تم تطبيق الزيادة الجديدة على المرتبات بقيمة 1000 جنيه، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026- 2027.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة

- موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه.

- موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألف و900 جنيه.

- موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 11 ألف و400 جنيه.

- موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.

- موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.

- موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.

- موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.