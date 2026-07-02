تغيير الموعد.. تبكير صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

يترقب العاملون فى الدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو، حيث يعد هذا الشهر بداية العام المالى الجديد، والذى يتضمن تطبيق الزيادات الجديدة التى أعلنت عنها الحكومة خلال الأشهر الماضية، حيث من المقرر رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات بشكل رسمى.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، فى وقت سابق، من خلال بيان رسمى، عن تضمن مرتبات شهر يوليو للزيادة الجديدة.

وعلى مدار الأشهر الماضية كان يتم تبكير موعد صرف المرتبات، وهو الأمر الذى سيطبق خلال شهر يوليو الجارى، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة فى 20 يوليو الجارى، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 822.8 مليار جنيه، أخذًا في الاعتبار استهداف ربط الزيادة في الأجور بتحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

زيادة المرتبات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، ومن المفترض أن يطبق القرار على العاملين فى القطاعين العام والخاص.

وحدد رئيس الوزراء حينها أن موعد التطبيق فى القطاع العام سيكون مع بداية العام المالى الجديد، وبموجب هذا القرار تزيد مرتبات الموظفين فى الدولة.

حافز تدريس إضافي للمعلمين

أشار وزير المالية، إلى إقرار ١٢٪ من الأجر الوظيفى علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧,٥ مليار جنيه.

وأضاف، أنه سيتم منح ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و٢٠٠٠ جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم منح ٧٥٠ جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ من أول يوليو الحالى بتكلفة إجمالية ٨,٥ مليار جنيه، موضحا أن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر و٦٤٠ ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.

المرتبات بعد الزيادة

ـ الدرجة الممتازة: من 13200 جنيه إلى 14900 جنيه.

ـ الدرجة العالية: من 11200 جنيه إلى 12900 جنيه.

ـ مدير عام أو ما يعادله: من 10300 جنيه إلى 11400 جنيه.

ـ الدرجة الأولى: من 9200 جنيه إلى 10800 جنيه.

ـ الدرجة الثانية: من 8200 جنيه إلى 9500 جنيه.

ـ الدرجة الثالثة التخصصية: من 8700 جنيه إلى 9100 جنيه.

ـ الدرجة الرابعة: من 8200 جنيه إلى 9300 جنيه.

ـ الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8100 جنيه إلى 9100 جنيه.

ـ الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7000 جنيه إلى 8100 جنيه.