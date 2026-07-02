قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء
تغيير الموعد.. تبكير صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة
أزهري: الغش بالثانوية العامة من كبائر الآثام وعقابه بوادي بالنار
مصطفى بكري: افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وتطور منظومة الإدارة
الصرف يبدأ 20 يوليو.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة رسميًا 2026
مصطفى بكري: 3 يوليو يوم حاسم في تاريخ مصر.. و30 يونيو لحظة إنقاذ للوطن
تركي آل الشيخ ينفي تدخله للصلح بين مي عمر وياسمين عبد العزيز
الهلال الأحمر يواصل دعمه للأسر المتضررة من حريق منشية ناصر.. صور
سقوط شبكات المتعة.. أكبر حملة لمباحث الآداب لتطهير التيك توك
مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
بعد وفاة نجلها أليكس.. معلومات عن الفنانة السورية نورا رحال؟
بعيدا عن الصيف.. فيفا يدرس تغيير موعد كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تغيير الموعد.. تبكير صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

تبكير صرف مرتبات يوليو 2026
تبكير صرف مرتبات يوليو 2026
خالد يوسف

يترقب العاملون فى الدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو، حيث يعد هذا الشهر بداية العام المالى الجديد، والذى يتضمن تطبيق الزيادات الجديدة التى أعلنت عنها الحكومة خلال الأشهر الماضية، حيث من المقرر رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات بشكل رسمى.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، فى وقت سابق، من خلال بيان رسمى، عن تضمن مرتبات شهر يوليو للزيادة الجديدة. 

وعلى مدار الأشهر الماضية كان يتم تبكير موعد صرف المرتبات، وهو الأمر الذى سيطبق خلال شهر يوليو الجارى، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة فى 20 يوليو الجارى، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 822.8 مليار جنيه، أخذًا في الاعتبار استهداف ربط الزيادة في الأجور بتحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

زيادة المرتبات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، ومن المفترض أن يطبق القرار على العاملين فى القطاعين العام والخاص.

وحدد رئيس الوزراء حينها أن موعد التطبيق فى القطاع العام سيكون مع بداية العام المالى الجديد، وبموجب هذا القرار تزيد مرتبات الموظفين فى الدولة.

حافز تدريس إضافي للمعلمين

أشار وزير المالية، إلى إقرار ١٢٪ من الأجر الوظيفى علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧,٥ مليار جنيه.

وأضاف، أنه سيتم منح ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و٢٠٠٠ جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم منح ٧٥٠ جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ من أول يوليو الحالى بتكلفة إجمالية ٨,٥ مليار جنيه، موضحا أن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر و٦٤٠ ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.

المرتبات بعد الزيادة

ـ الدرجة الممتازة: من 13200 جنيه إلى 14900 جنيه.

ـ الدرجة العالية: من 11200 جنيه إلى 12900 جنيه.

ـ مدير عام أو ما يعادله: من 10300 جنيه إلى 11400 جنيه.

ـ الدرجة الأولى: من 9200 جنيه إلى 10800 جنيه.

ـ الدرجة الثانية: من 8200 جنيه إلى 9500 جنيه.

ـ الدرجة الثالثة التخصصية: من 8700 جنيه إلى 9100 جنيه.

ـ الدرجة الرابعة: من 8200 جنيه إلى 9300 جنيه.

ـ الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8100 جنيه إلى 9100 جنيه.

ـ الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7000 جنيه إلى 8100 جنيه.

تبكير صرف مرتبات يوليو 2026 الزيادة الجديدة للعاملين أحمد كجوك وزير المالية تبكير موعد صرف المرتبات رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

حملات نظافة

استمرار حملة رفع المخلفات الصلبة بالمحاور الرئيسية لمدينة المنصورة ونقل 200 طن اليوم

حمام السباحة

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يقرر غلق حمام سباحة مركز تنمية شبابية السلام بالعمرانية

حملات ازاله

محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدة المحلية لمركز طلخا في التصدي لمخالفات البناء

بالصور

تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحميك من البواسير.. طبيب يحذر من تجاهل النزيف

أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية

ماذا يحدث للبالغين عند شرب الحليب؟.. طبيب يثير الجدل

لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق والخضار.. بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق
طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق
طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق

7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد