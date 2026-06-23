بالجداول.. تفاصيل 6 قرارات من الحكومة بزيادة مرتبات يوليو 2026

​في خطوة جديدة لدعم موظفي الدولة وتخفيف الأعباء المعيشية، كشفت الحكومة عن التفاصيل الرسمية لحزمة زيادة المرتبات المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، والتي يبدأ تطبيقها رسميًا مع راتب شهر يوليو 2026.

و​تأتي هذه القرارات في إطار خطة الدولة الشاملة لتحسين الأجور وتقديم حوافز استثنائية للفئات الأكثر تأثيرًا في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين.

​تفاصيل العلاوات الدورية والخاصة (يوليو 2026)

و​شملت القرارات الجديدة مساواة عادلة بين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له من خلال الآتي:

​المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: صرف علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي.

​غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: صرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي.

​الحافز الإضافي: تقرر زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء بقيمة 750 جنيهاً شهرياً.

​المعلمون والإدارة المدرسية.. نصيب الأسد من الدعم

و​التزاماً بتطوير المنظومة التعليمية ودعم القائمين عليها، أقرت الحكومة حوافز خاصة بقطاع التعليم يبدأ تطبيق بعضها مع انطلاق العام الدراسي الجديد:

​حافز التدريس الإضافي: منح المعلمين حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهرياً بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

​حافز التميز الإداري: صرف حافز تميز بقيمة 2000 جنيه شهرياً للإدارة المدرسية المتميزة، لضمان رفع كفاءة وإدارة المؤسسات التعليمية.

​القطاع الطبي.. زيادات إضافية ورفع فئات النوبتجيات

و​لم يغب القطاع الطبي عن المشهد؛ حيث حظي الأطباء وأطقم التمريض والعاملون بالصحة بتقدير مالي مباشر تجسد في:

​الزيادة المباشرة: إقرار زيادة إضافية للعاملين بالقطاع الطبي بقيمة 750 جنيهاً شهرياً.

​نوبتجيات السهر والمبيت: رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت للكوادر الطبية بنسبة 25%، تقديراً لجهودهم المستمرة على مدار الساعة.

وتعكس هذه الحزمة التزام الدولة بمسار الإصلاح المالي وتوجيه الدعم المباشر للمواطن، وتعد هذه الزيادات خطوة هامة ينتظرها ملايين الموظفين وأسرهم مع بداية الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026.

جدول أجور شهر يوليو بعد تطبيق الزيادة

وبحسب البيانات الصادرة، جاء جدول المرتبات الجديد للدرجات الوظيفية المختلفة كالتالي:

الدرجة جدول المرتبات الجديد الدرجة الممتازة 13,800 جنيه الدرجة العالية (أو ما يعادلها) 11,800 جنيه درجة مدير عام (أو ما يعادلها) 10,300 جنيه الدرجة الأولى (أو ما يعادلها) 9,800 جنيه الدرجة الثانية 8,500 جنيه الدرجة الثالثة (التخصصية) 8,000 جنيه الدرجة الرابعة 7,300 جنيه الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) 7,100 جنيه الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 7,100 جنيه

موعد صرف مرتبات شهر يوليو

أعلنت وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف رواتب شهر يوليو لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم مبكراً:

و​من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة يوم 21 أو 22 يوليو، بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من كل شهر، بينما ​سيستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية.

و​ستكون المرتبات متاحة في أي وقت عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفقاً للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مع مناشدة العاملين بعدم التزاحم على الماكينات.