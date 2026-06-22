باقي أيام قليلة.. الإسكان تحذر من سحب الوحدات السكنية وإلغاء التخصيص

​أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيراً أخيراً وحاسماً للمواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية والذين تخلفوا عن استكمال إجراءات الاستلام.

​وجاء في الإعلان الرسمي، تنبيه شديد اللهجة يطالب المواطنين بسرعة التوجه لإنهاء الإجراءات قبل نفاد المهلة المحددة.

​تفاصيل المهلة المتبقية والإجراءات

و​أوضح الإعلان أن العد التنازلي قد بدأ بالفعل، ولم يتبق سوى أيام قليلة فقط على انتهاء المهلة الممنوحة للمواطنين الذين مرّ على استلامهم لـعقود وحداتهم السكنية عام كامل دون أن يقوموا باستكمال إجراءات الاستلام الفعلي للوحدة.

​عقوبات صارمة للمتخلفين

​وشددت الوزارة والصندوق على أنه في حال عدم التزام المواطنين المخاطبين بهذا القرار باستلام وحداتهم السكنية خلال الأيام المتبقية، فسيتم تطبيق الإجراءات القانونية التالية فوراً:

​إلغاء التخصيص الصادر للمواطن بشكل نهائي

​سحب الوحدات السكنية وإعادة إدراجها ضمن خطط الصندوق للمستحقين الآخرين

​تنويه هام للمواطنين

وأهاب صندوق الإسكان الاجتماعي بجميع المواطنين المعنيين سرعة مراجعة حساباتهم واستكمال الإجراءات عبر الموقع الرسمي للصندوق www.shmff.gov.eg أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الموضحة في الإعلان "image.png" لتفادي خسارة وحداتهم السكنية.

وكانت علقت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، على سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص بعد 10 أيام، قائلة إن المستفيدون يمرون بعدة إجراءات حتى الوصول إلى مرحلة التوقيع على عقد التمويل، ثم يصبح مطلوبًا منهم استلام وحداتهم السكنية.

توقيع عقد التمويل

وتابعت "عبد الحميد" خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران: "ما لاحظناه أن هناك عددًا من المواطنين يتسلمون العقد ويعتبرون أن الأمر قد انتهى، وأنهم أصبحوا مالكين للشقة بشكل كامل، وبالتالي يمكنهم الذهاب لاستلامها في أي وقت يشاءون، وهذا يتعارض مع الالتزامات التي وافق عليها العميل عند توقيع عقد التمويل، والمذكورة في كراسة الشروط".

وواصلت: "المفترض أن يقوم العميل بالسكن في الوحدة بشكل دائم ومنتظم، لأن هذه وحدة سكنية توفرها الدولة لمن يحتاج إلى فرصة سكن عاجلة وحقيقية، وليس بغرض الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون استخدام".

وأكدت أن هذا المشروع مدعوم بشكل كبير ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وموجَّه لفئات مستهدفة وفق شروط محددة، منها مستوى الدخل، وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى، وعدم الاستفادة سابقًا من برامج إسكان مماثلة، ولذلك، فمن الطبيعي أن يكون المستفيد حريصًا على الانتقال إلى الوحدة والسكن فيها فور الانتهاء من الإجراءات واستلام العقد.

إمكانية مد المهلة مرة أخرى

وعن إمكانية مد المهلة مرة أخرى، قالت إن هذه هي المهلة الثالثة أو الرابعة التي يتم منحها للمستفيدين، متابعة: "نتحدث عن حالات تجاوزت مدة عام كامل دون استلام الوحدة، وقد حصل أصحابها بالفعل على أكثر من فرصة، لذلك نؤكد أن على هؤلاء المواطنين التوجه لاستلام وحداتهم السكنية قبل 30 يونيو، وفق المهلة المعلنة".