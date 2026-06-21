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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

للمتجهين لـ 6 أكتوبر والسياحي.. دليل التحويلات المرورية بعد غلق طريق الواحات

طريق الواحات
طريق الواحات
قسم الخدمات

​أعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء غلق كلي مؤقت لطريق الواحات في الاتجاهين، وتحديدًا أمام طريق وصلة دهشور، وذلك على 4 مراحل زمنية منفصلة. 

ويأتي هذا الإغلاق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لرفع كابلات كهرباء ضغط عالي هوائية، وضمن مشروع ربط محطة محولات التوسعات الشرقية.

طريق الواحات

و​تيسيرًا على المواطنين وقائدي المركبات، ننشر المواعيد الدقيقة للغلق، والمسارات البديلة التي تم توفيرها لضمان سيولة الحركة المرورية.

​خريطة ومواعيد الغلق

و​أوضحت المحافظة أن الغلق سيكون كليًا لمدة 10 دقائق فقط في كل مرحلة، على أن تعود الحركة للمرور الطبيعي بقية الساعات. وتم تقسيم الأعمال على 4 أيام كالتالي:

المرحلة الأولى (الجمعة 19 يونيو 2026): تبدأ الأعمال من الساعة 2 صباحًا وحتى 10 صباحًا (يتم الغلق لمدة 10 دقائق فقط خلال هذه الفترة).

المرحلة الثانية (السبت 20 يونيو 2026): تبدأ الأعمال من الساعة 2 صباحًا وحتى 5 صباحًا (يتم الغلق لمدة 10 دقائق فقط).

المرحلة الثالثة (الجمعة 26 يونيو 2026): تبدأ الأعمال من الساعة 2 صباحًا وحتى 10 صباحًا (يتم الغلق لمدة 10 دقائق فقط).

المرحلة الرابعة (السبت 27 يونيو 2026): تبدأ الأعمال من الساعة 2 صباحًا وحتى 5 صباحًا (يتم الغلق لمدة 10 دقائق فقط).

طريق الواحات

​المسارات والتحويلات المرورية البديلة

و​وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة خطة محكمة لتحويل حركات السير خلال دقائق الغلق على النحو التالي:

أولاً: القادمون من الطريق السياحي باتجاه 6 أكتوبر (المسار البديل الأول)

  • ​الدخول إجباريًا إلى حارة التباطؤ.
  • ​الانعطاف يمينًا إلى طريق الأبنية التعليمية.
  • ​الدخول يسارًا إلى شارع نادي دجلة وصولاً إلى طريق وصلة دهشور.
  • ​الدوران والعودة مرة أخرى بطريق وصلة دهشور وصولاً إلى طريق الواحات باتجاه مناطق 6 أكتوبر عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ثانياً: القادمون من 6 أكتوبر باتجاه الطريق السياحي (المسار البديل الثاني)

  • ​الدخول إجباريًا إلى حارة التباطؤ.
  • ​الانعطاف يمينًا إلى طريق النايل سات.
  • ​الدخول يسارًا إلى شارع سوق الجملة وصولاً إلى طريق الواحات مباشرة عقب تجاوز منطقة الأعمال.
طريق الواحات

​إجراءات السلامة والأمان

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية، والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال بالكامل. 

كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات ومنع حدوث أي تكدسات. تُهيب المحافظة بالسادة المواطنين الالتزام بالتعليمات المرورية واللوحات الإرشادية لضمان سلامة الجميع.

الواحات طريق الواحات غلق طريق الواحات تحويلات مرورية الإدارة العامة للمرور

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