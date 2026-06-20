بعد واقعة طالب الشرقية .. كيف تكشف على الهواتف المسجلة باسمك؟

عقب الواقعة الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا والمعروفة إعلاميًا بـ "واقعة طالب الشرقية"، والتي سلطت الضوء على مخاطر استغلال البيانات الشخصية وتسجيل خطوط هواتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، تزايدت مخاوف الكثيرين من الوقوع في فخ العقوبات القانونية أو التورط في قضايا بسبب خطوط لا يعلمون عنها شيئًا.

و​لحماية نفسك وتجنب المساءلة القانونية، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات رقمية بسيطة ومجانية تتيح لك معرفة كافة الخطوط المسجلة برقمك القومي عبر جميع شركات المحمول في مصر.

و​في هذا التقرير، نستعرض خطوات تأمين بياناتك.

​الخطوة الأولى: تطبيق My NTRA (الأسرع والأسهل)

​يعتبر تطبيق My NTRA الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأداة الرسمية والأكثر دقة للكشف عن خطوطك. إليك الخطوات:

​تحميل التطبيق: قم بتحميل تطبيق My NTRA مجانًا من متجر التطبيقات (Google Play لهواتف أندرويد أو App Store لهواتف آيفون).

​إنشاء حساب: افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب جديد باستخدام اسمك، رقم هاتفك، والبريد الإلكتروني، ثم قم بتعيين كلمة مرور.

​الدخول إلى الخدمات: بعد تسجيل الدخول، توجه إلى تبويب "الأفراد" (Individuals).

​خدماتي: اضغط على أيقونة "خدماتي" (My Services).

​أرقامي: اختر خدمة "أرقامي" (My Numbers).

​إدخال الرقم القومي: سيطلب منك التطبيق إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقمًا (يجب أن تكون البطاقة سارية).

​النتيجة: سيظهر لك التطبيق فورًا تقريرًا مفصلاً يوضح عدد الخطوط المسجلة باسمك وموزعة على كل شركة محمول (فودافون، أورانج، اتصالات، ووي).

​الخطوة الثانية: الكود الموحد (*155#)

​إذا لم تكن تفضل استخدام التطبيقات الذكية، يمكنك الاعتماد على الكود المختصر والمجاني الذي أتاحه جهاز تنظيم الاتصالات:

​قم بطلب الكود التالي من هاتفك المحمول: *155# (نجمة 155 شباك).

​اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

​ستصلك رسالة نصية قصيرة (SMS) تحتوي على بيان بالشركات التي تمتلك خطوطًا مسجلة برقمك القومي.

​ماذا تفعل إذا وجدت خطوطًا مسجلة باسمك دون علمك؟

و​إذا تفاجأت بوجود أرقام غريبة مسجلة ببياناتك، فعليك التحرك الفوري لإخلائها من مسؤوليتك القانونية باتباع الآتي:

​التوجه لفرع الشركة: قم بزيارة أقرب فرع رئيسي لشركة المحمول التي يتبعها الخط "المجهول".

​تقديم طلب إلغاء: أحضر بطاقة الرقم القومي الأصلية وسارية، واطلب من خدمة العملاء تقديم طلب "وقف وإلغاء سحب الخط فورًا" لعدم معرفتك به.

​تصعيد الشكوى: في حال واجهت أي عقبات أو رفض من الشركة، يمكنك الاتصال بالخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رقم 155 لتقديم شكوى رسمية ضد الشركة.

​وفي النهاية تجنب تمامًا شراء خطوط المحمول من باعة جائلين أو منافذ غير معتمدة، ولا تقم بمشاركة صورة بطاقتك الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، فخطورة هذه الواقعة تكمن في أن صاحب الهوية يصبح مسؤولاً جنائيًا أمام القانون عن أي مكالمات أو جرائم إلكترونية أو عمليات ابتزاز تتم عبر خط يحمل اسمه.