قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة
أداء قوي للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم حتى الآن
قانون الأسرة الجديد.. للزوجة الحق في استرداد القائمة قبل الطلاق
"فاينانشيال تايمز": إيران تخطط لفرض "رسوم تأمين" على السفن العابرة لمضيق هرمز
الصين تفعِّل خطة الطوارئ لمواجهة فيضانات "جيانجسو"
ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات حول المفاوضات الفنية لنووي إيران
ذكرى 30 يونيو| وزير الزراعة: 12 عامًا من الإنجازات.. وحولنا التحديات إلى قصة نجاح عالمية
نيوزيلندا في الصدارة ... جدول ترتيب مجموعة مصر في كاس العالم
منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بفانكوفر استعداداً لمواجهة نيوزيلندا
أسعار الذهب في مصر .. استقرار كل الأعيرة والجنيه اليوم السبت
بعد هدفه أمام اسكتلندا.. صيباري يكرر إنجاز محمد صلاح في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد واقعة طالب الشرقية .. كيف تكشف على الهواتف المسجلة باسمك؟

المحمول
المحمول
قسم الخدمات

عقب الواقعة الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا والمعروفة إعلاميًا بـ "واقعة طالب الشرقية"، والتي سلطت الضوء على مخاطر استغلال البيانات الشخصية وتسجيل خطوط هواتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، تزايدت مخاوف الكثيرين من الوقوع في فخ العقوبات القانونية أو التورط في قضايا بسبب خطوط لا يعلمون عنها شيئًا.

و​لحماية نفسك وتجنب المساءلة القانونية، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات رقمية بسيطة ومجانية تتيح لك معرفة كافة الخطوط المسجلة برقمك القومي عبر جميع شركات المحمول في مصر.

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

و​في هذا التقرير، نستعرض خطوات تأمين بياناتك.

​الخطوة الأولى: تطبيق My NTRA (الأسرع والأسهل)

​يعتبر تطبيق My NTRA الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأداة الرسمية والأكثر دقة للكشف عن خطوطك. إليك الخطوات:

تحميل التطبيق: قم بتحميل تطبيق My NTRA مجانًا من متجر التطبيقات (Google Play لهواتف أندرويد أو App Store لهواتف آيفون).

إنشاء حساب: افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب جديد باستخدام اسمك، رقم هاتفك، والبريد الإلكتروني، ثم قم بتعيين كلمة مرور.

الدخول إلى الخدمات: بعد تسجيل الدخول، توجه إلى تبويب "الأفراد" (Individuals).

خدماتي: اضغط على أيقونة "خدماتي" (My Services).

أرقامي: اختر خدمة "أرقامي" (My Numbers).

إدخال الرقم القومي: سيطلب منك التطبيق إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقمًا (يجب أن تكون البطاقة سارية).

إجراءات تسجيل الهاتف المحمول القادم من الخارج 2026

النتيجة: سيظهر لك التطبيق فورًا تقريرًا مفصلاً يوضح عدد الخطوط المسجلة باسمك وموزعة على كل شركة محمول (فودافون، أورانج، اتصالات، ووي).

الخطوة الثانية: الكود الموحد (*155#)

​إذا لم تكن تفضل استخدام التطبيقات الذكية، يمكنك الاعتماد على الكود المختصر والمجاني الذي أتاحه جهاز تنظيم الاتصالات:

  • ​قم بطلب الكود التالي من هاتفك المحمول: *155# (نجمة 155 شباك).
  • ​اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.
  • ​ستصلك رسالة نصية قصيرة (SMS) تحتوي على بيان بالشركات التي تمتلك خطوطًا مسجلة برقمك القومي.

​ماذا تفعل إذا وجدت خطوطًا مسجلة باسمك دون علمك؟

و​إذا تفاجأت بوجود أرقام غريبة مسجلة ببياناتك، فعليك التحرك الفوري لإخلائها من مسؤوليتك القانونية باتباع الآتي:

التوجه لفرع الشركة: قم بزيارة أقرب فرع رئيسي لشركة المحمول التي يتبعها الخط "المجهول".

تقديم طلب إلغاء: أحضر بطاقة الرقم القومي الأصلية وسارية، واطلب من خدمة العملاء تقديم طلب "وقف وإلغاء سحب الخط فورًا" لعدم معرفتك به.

هل تمت الموافقة على زيادة أسعار خدمات المحمول ؟

تصعيد الشكوى: في حال واجهت أي عقبات أو رفض من الشركة، يمكنك الاتصال بالخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رقم 155 لتقديم شكوى رسمية ضد الشركة.

​وفي النهاية تجنب تمامًا شراء خطوط المحمول من باعة جائلين أو منافذ غير معتمدة، ولا تقم بمشاركة صورة بطاقتك الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، فخطورة هذه الواقعة تكمن في أن صاحب الهوية يصبح مسؤولاً جنائيًا أمام القانون عن أي مكالمات أو جرائم إلكترونية أو عمليات ابتزاز تتم عبر خط يحمل اسمه.

المحمول خطوط التليفون جهاز تنظيم الاتصالات NTRA الخطوط المسجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

شادي زلطة

التعليم تكتشف تلاعبا بدرجات طلاب 12مدرسة دولية بمواد الهوية القومية وتحيلها للتحقيق

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

صورة أرشيفية

ارتفاع نسب الرسوب بمواد الهوية لطلاب الإعدادية بالمدارس الدولية.. والأهالي يستغيثون

المجني عليها

7 قرارات للنيابة في حادث دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. خاص

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

المحمول

بعد واقعة طالب الشرقية .. كيف تكشف على الهواتف المسجلة باسمك؟

الملوخية البايتة

ظهور دود في الملوخية البايتة.. حقيقة علمية أم شائعة شعبية؟

سعر الذهب

1600 جنيه.. هبوط حاد يضرب سعر الذهب وعيار 21 مفاجأة غير متوقعة

بالصور

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا يختفي صبرنا ونصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد