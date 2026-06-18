قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع ألفين سلامة.. نهاية ساخنة لمداخلة أحمد الطيب مع بسمة وهبة بسبب مصطفى شوبير
أبرز المعلومات عن الحكم الاماراتي عمر العلي لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
نتنياهو: إيران لن تمتلك أسلحة نووية.. وباقون في لبنان
رئاسة الجمهورية : مصر ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران
الإماراتي عمر آل علي حكما لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم
مسئول إسرائيلي يكشف حيلة نتنياهو للضغط على ترامب وإجهاض الاتفاق مع إيران
أمين عام الناتو: نحتاج إلى قاعدة صناعية قوية لحماية الدول الأعضاء
الحبس سنة مع الإيقاف لشاب بتهمة ابتزاز قريبة له بصور مفبركة بالذكاء الاصطناعي في دمنهور
استدرجه لمكان مهجور.. جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد للمتهم بالتعدي على طفل
للطلاب وأولياء الأمور.. عقار خطير يتسلل إلى الثانوية العامة تحت شعار زيادة التركيز
بعد مقـ تل طـ فل على يد شرطي.. احتجاجات عنيفة تجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية
المقاتل الرافض للاستسلام.. إمام عاشور من السقوط للهاوية للتألق في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسائل مفخخة| الداخلية تحذر من روابط مجهولة لاختراق التليفونات.. وهكذا تحمي نفسك

الداخلية
الداخلية
قسم الخدمات

نفى مصدر أمني مسؤول صحة ما جرى تداوله مؤخرًا عبر بعض الهواتف المحمولة وتطبيقات التواصل، بشأن قيام وزارة الداخلية بإرسال إشعارات رسمية للمواطنين تفيد بتسجيل مخالفات مرورية بحقهم، وتحثهم على سرعة سداد الغرامات المالية عبر الضغط على روابط إلكترونية مرفقة بالرسائل.

​فخ الاختراق والاستيلاء على الأموال

​وأكد المصدر في تصريحات له، أن الرسائل المتداولة مزيفة تمامًا وغير صادرة عن وزارة الداخلية أو أي جهة رسمية تابعة لها.

​ووجهت الوزارة تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين من التفاعل مع هذه الرسائل أو الضغط على تلك الروابط المجهولة، مشيرة إلى أن هذه الحيلة تندرج تحت مظلة "الهجمات السيبرانية والتصيد الإلكتروني"، حيث يستهدف قراصنة الإنترنت (الهاكرز) من خلالها ما يلي:

  • ​اختراق الهواتف المحمولة والتحكم بها عن بُعد.
  • ​الاستيلاء على البيانات الشخصية الحساسة للمستخدمين.
  • ​الوصول إلى الحسابات البنكية والتطبيقات المصرفية وسرقة الأموال.

​ملاحقة قانونية وضبط الجناة

​وفي السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية على أن أجهزتها الفنية والتكنولوجية تقوم حاليًا بفحص مصدر هذه الرسائل وتتبع مساراتها الرقمية، وأنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامي وتقديمهم لجهات التحقيق.

الداخلية

​وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الاعتماد فقط على القنوات والمنصات الرسمية الخاصة بالوزارة (مثل بوابة وزارة الداخلية أو موقع النيابة العامة) للاستعلام عن المخالفات المرورية أو سدادها، وعدم الانسياق وراء أي رسائل نصية غير موثوقة.

كيفية حماية طفلك من الروابط المجهولة 

ولحماية هاتفك المحمول من خطر الروابط المجهولة وتجنب الوقوع في فخ التسلل الإلكتروني، اتبع الخطوات الإرشادية التالية:

تفعيل ميزة الحماية الرقمية المتكاملة: احرص على تفعيل جدار الحماية الذكي وفحص الروابط التلقائي عبر إعدادات الأمان في متصفح الهاتف (مثل ميزة "التصفح الآمن" في Google Chrome أو Safari).

تحديث نظام التشغيل والتطبيقات: التزم بتحميل التحديثات الدورية لهاتفك (Android أو iOS) فور صدورها؛ لأنها تحتوي على سد الثغرات الأمنية التي يستغلها المخترقون للنفاذ عبر تلك الروابط.

وزارة الداخلية : استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك

التحقق من هوية المرسل والنطاق (URL): لا تنقر على أي رابط يصلك عبر الرسائل النصية (SMS) أو تطبيقات الدردشة (مثل واتساب) حتى لو بدا من جهة رسمية، بل قم بفحص امتداد الرابط بدقة، وتذكر أن الجهات الحكومية والبنكية لا تطلب بيانات حساسة أو دفع أموال عبر رسائل نصية عشوائية.

استخدام تطبيقات مكافحة الفيروسات الموثوقة: قم بتثبيت تطبيق أمان معتمد ومحدث بشكل دائم لفحص الروابط والملفات بشكل فوري قبل فتحها.

قاعدة "الشك الفوري": تعامل مع أي رسالة تدعي "الفوز بجائزة"، أو "وجود مخالفة مستعجلة"، أو "إيقاف الحساب البنكي" على أنها محاولة اختراق محتملة إلى أن يثبت العكس عبر التواصل مع الجهة المعنية من خلال أرقامها الرسمية.

مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص

وكانت تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل"غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.

وضُبط بحوزته (قرابة 4 طن مواد خام مجهولة المصدر – 2440 عبوة مستحضرات تجميل تحت التجهيز مصنعة من خامات مجهولة المصدر – 2390 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأحجام والأنواع منتج نهائى ومعبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة – 8000 قطعة مستلزمات تعبئة "ملصق – عبوة فارغة" – خط إنتاج ) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الداخلية

 جرائم الأموال العامة 

كما واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملابين جنيه.

ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

مصر المرور الأمن السيبراني وزارة الداخلية رسائل مجهولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

القرآن الكريم

كنز عظيم في آيتين .. داوم على قراءتهما كل ليلة

ترشيحاتنا

شعار البطولة العربية لالعاب القوي

الإسماعيلية تتزين لاستقبال أبطال العرب.. العد التنازلي ينطلق لأكبر تجمع عربي لألعاب القوى

جانب من الحملة

ضبط ربع طن دواجن غير صالحة في ثلاجة ببنها

محافظة سوهاج

نائب محافظ سوهاج يتفقد جاهزية الخلاطة الأسفلتية بالجبل الغربي استعداداً لخطة الرصف 2026/2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

المزيد