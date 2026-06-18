رسائل مفخخة| الداخلية تحذر من روابط مجهولة لاختراق التليفونات.. وهكذا تحمي نفسك

نفى مصدر أمني مسؤول صحة ما جرى تداوله مؤخرًا عبر بعض الهواتف المحمولة وتطبيقات التواصل، بشأن قيام وزارة الداخلية بإرسال إشعارات رسمية للمواطنين تفيد بتسجيل مخالفات مرورية بحقهم، وتحثهم على سرعة سداد الغرامات المالية عبر الضغط على روابط إلكترونية مرفقة بالرسائل.

​فخ الاختراق والاستيلاء على الأموال

​وأكد المصدر في تصريحات له، أن الرسائل المتداولة مزيفة تمامًا وغير صادرة عن وزارة الداخلية أو أي جهة رسمية تابعة لها.

​ووجهت الوزارة تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين من التفاعل مع هذه الرسائل أو الضغط على تلك الروابط المجهولة، مشيرة إلى أن هذه الحيلة تندرج تحت مظلة "الهجمات السيبرانية والتصيد الإلكتروني"، حيث يستهدف قراصنة الإنترنت (الهاكرز) من خلالها ما يلي:

​اختراق الهواتف المحمولة والتحكم بها عن بُعد.

​الاستيلاء على البيانات الشخصية الحساسة للمستخدمين.

​الوصول إلى الحسابات البنكية والتطبيقات المصرفية وسرقة الأموال.

​ملاحقة قانونية وضبط الجناة

​وفي السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية على أن أجهزتها الفنية والتكنولوجية تقوم حاليًا بفحص مصدر هذه الرسائل وتتبع مساراتها الرقمية، وأنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامي وتقديمهم لجهات التحقيق.

​وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الاعتماد فقط على القنوات والمنصات الرسمية الخاصة بالوزارة (مثل بوابة وزارة الداخلية أو موقع النيابة العامة) للاستعلام عن المخالفات المرورية أو سدادها، وعدم الانسياق وراء أي رسائل نصية غير موثوقة.

كيفية حماية طفلك من الروابط المجهولة

ولحماية هاتفك المحمول من خطر الروابط المجهولة وتجنب الوقوع في فخ التسلل الإلكتروني، اتبع الخطوات الإرشادية التالية:

​تفعيل ميزة الحماية الرقمية المتكاملة: احرص على تفعيل جدار الحماية الذكي وفحص الروابط التلقائي عبر إعدادات الأمان في متصفح الهاتف (مثل ميزة "التصفح الآمن" في Google Chrome أو Safari).

​تحديث نظام التشغيل والتطبيقات: التزم بتحميل التحديثات الدورية لهاتفك (Android أو iOS) فور صدورها؛ لأنها تحتوي على سد الثغرات الأمنية التي يستغلها المخترقون للنفاذ عبر تلك الروابط.

​التحقق من هوية المرسل والنطاق (URL): لا تنقر على أي رابط يصلك عبر الرسائل النصية (SMS) أو تطبيقات الدردشة (مثل واتساب) حتى لو بدا من جهة رسمية، بل قم بفحص امتداد الرابط بدقة، وتذكر أن الجهات الحكومية والبنكية لا تطلب بيانات حساسة أو دفع أموال عبر رسائل نصية عشوائية.

​استخدام تطبيقات مكافحة الفيروسات الموثوقة: قم بتثبيت تطبيق أمان معتمد ومحدث بشكل دائم لفحص الروابط والملفات بشكل فوري قبل فتحها.

​قاعدة "الشك الفوري": تعامل مع أي رسالة تدعي "الفوز بجائزة"، أو "وجود مخالفة مستعجلة"، أو "إيقاف الحساب البنكي" على أنها محاولة اختراق محتملة إلى أن يثبت العكس عبر التواصل مع الجهة المعنية من خلال أرقامها الرسمية.

مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص

وكانت تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل"غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.

وضُبط بحوزته (قرابة 4 طن مواد خام مجهولة المصدر – 2440 عبوة مستحضرات تجميل تحت التجهيز مصنعة من خامات مجهولة المصدر – 2390 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأحجام والأنواع منتج نهائى ومعبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة – 8000 قطعة مستلزمات تعبئة "ملصق – عبوة فارغة" – خط إنتاج ) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرائم الأموال العامة

كما واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملابين جنيه.

ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.