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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد ثبوت الرؤية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميا

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية
قسم الخدمات

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء أمس الإثنين، ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام 1448 هجريًا، ليكون اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 م هو غرة الشهر الكريم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة.

وتحدد رسميًا موعد العطلة الرسمية التي ينتظرها الملايين من العاملين في الدولة.

موعد رأس السنة الهجرية و إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة

​بيان الرؤية الشرعية

​وجاء في بيان دار الإفتاء، الذي أعلنه فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية استطلعت الهلال بعد غروب شمس أمس الإثنين 29 من ذي الحجة 1447 هـ (الموافق 15 يونيو 2026 م). وقد تحقق لدى اللجان شرعًا وعلميًا ثبوت الرؤية البصرية الصحيحة للهلال.

​وتوجه مفتي الجمهورية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على مصر والمسلمين كافة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام.

إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة

​ترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع

​في سياق متصل، ومع ثبوت غرة الشهر الهجري اليوم الثلاثاء، يدخل حيز التنفيذ القرار المسبق الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقم 1865 لسنة 2026، والذي يقضي بترحيل إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ لتكون يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.

​وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الحكومية المتبعة بترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهايته، لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستفادة من عطلة متصلة وعطلة نهاية الأسبوع.

متى رأس السنة الهجرية الجديدة

​ضوابط الإجازة للقطاعين الحكومي والخاص

​وتشمل الإجازة المقررة يوم الخميس المقبل الفئات التالية:

الجهاز الإداري للدولة: العاملون بالوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية.

القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

القطاع الخاص: حيث أصدر حسن رداد، وزير العمل، الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2026، المؤكد على منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 18 يونيو، تطبيقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

اجازة رأس السنة الهجرية الجديدة

​جواز تشغيل العامل في القطاع الخاص 

ويجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص تشغيل العامل في يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو يمنح يومًا آخر عوضًا عنه وفقًا للقانون.

و​بصدور هذا البيان والقرارات المنظمة له، يحصل العاملون في مصر على عطلة رسمية تمتد لثلاثة أيام متصلة (الخميس، الجمعة، والسبت)، لتبدأ البلاد عامًا هجريًا جديدًا وسط أجواء احتفالية وتنظيمية مستقرة.

رأس السنة الهجرية إجازة عطلة رسمية إجازة رأس السنة دار الإفتاء

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