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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طريقة التسجيل في معاش تكافل وكرامة.. الشروط والأوراق

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
رشا عوني

بالتزامن مع صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو، يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاشتراك في تكافل وكرامة والحصول على دعم مالي مقدم من الحكومة ضمن المبادرة الإجتماعية الأكبر في مصر خلال السنوات الماضية وهي تكافل وكرامة، حيث حددت وزارة التضامن الإجتماعي عدة شروط للانضمام والحصول على معاش تكافل وكرامة واستحقاق بعض الفئات فقط لهذه الخدمة، مع ضرورة توافر بعض الأوراق المطلوبة لإثبات الحالة .

هل اسمك ضمن المستحقين؟.. خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة قبل موعد الصرف - الوطن

صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو اليوم الاثنين، الموافق 15 يونيو 2026، من خلال منافذ الصرف المحددة بمختلف محافظات الجمهورية .

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعدادات اللازمة لموعد صرف الدعم النقدي الشهري "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو 2026  بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .

 

زيادة معاش تكافل وكرامة2026

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسمياً عن أي زيادة جديدة لـ"تكافل وكرامة". كانت آخر زيادة تم إقرارها في أبريل 2025 بنسبة 25%، وما زال الدعم يُصرف بانتظام وبنفس القيمة، حيث تتراوح المساعدات للأسر بين 750 و1000 جنيه شهرياً. 

استعلم عن فيزا تكافل وكرامة: خطوات الحصول على الدعم النقدي والشروط للمستحقين - Al Qarar Al Masry
شروط التسجيل في تكافل وكرامة 

ـ ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومه أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانيه شهريه .

ـ  أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثى الولادة حتى الثمانية عشر عاما والأبناء من سن السادسة حتى الثماتية عشر عاما بمراحل التعليم .

ـ  المتقدمين لبرنامج كرامة من المسنيين عمره ( 65 عام ) ، العجز أو مرض مزمن يحول عجزه أو مرضه المزمن بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبى ، الأيتام الذين لاينالون رعايه من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجه الثانيه أو بعد ذلك .

ـ إستيفاء كافة بيانات بتفاصيل الإستمارة الدالة على الحالة الإجتماعية .

معايير الإستبعاد من تكافل وكرامة

• العمل بالخارج.

• امتلاك نصف فدان فأكثر.

• امتلاك 3 مواشي فأكثر بغرض التجارة.

• التحاق الأبناء بالتعليم الخاص ) بقيمة أكثر من 2000 جنيه(.

• تقاضي معاش ضمان

• يدفع اشتراك تأميني أكثر من 600 جنيه.

• تقاضي معاش قوات مسلحة/ شرطة

• امتلاك سيارة من عام 1990 فأكثر/ جرار/ توك توك.

• امتلاك عقار لغير غرض السكن.

• امتلاك/ إدارة مشروع خاص له عائد ثابت أكبر من خط الفقر المحدد.

• العمل بشركة خاصة / حكومة وغير مؤمن عليه

• امتلاك مهن حرة.

صحيفة الدستور المصرية | موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026 وأماكن القبض

الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2026، كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة فوق 18 عاما.

- شهادة الميلاد المميكنة للأطفال.

- قسيمة الزواج أو الطلاق.

- بطاقة التموين «إن وُجدت».

- قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- قيد جامعي للأبناء الملتحقين بالجامعة

- ما يثبت الإعاقة أو المرض المزمن إن وُجد.

- شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- شهادة سجن في حال سجن الأب أو الأم.

طريقة التسجيل في تكافل وكرامة

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن.

- تقديم المستندات الأساسية مثل: بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد المميكنة، قسيمة الزواج أو الطلاق، والقيد المدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا.

- المستندات الدالة على المرض المزمن أو الإعاقة إن وُجدت.

الاستعلام عن حالة بطاقة الدعم

وأتاحت وزارة التضامن الإجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن حالة بطاقة الدعم من خلال الرقم القومي فقط، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التضامن أو مراكز الخدمة، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ..  ويمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني من هنا
 

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