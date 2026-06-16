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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

8 ملايين جنيه| إعفاءات جديدة من المالية للضرائب العقارية | تعرف عليها

الضرائب العقارية
الضرائب العقارية
قسم الخدمي

​في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتحفيز الالتزام الضريبي، أعلن وزير المالية عن حزمة من التسهيلات والإعفاءات غير المسبوقة المتعلقة بالضريبة العقارية.

وشدد وزير المالية على التحول الرقمي الكامل في تقديم الخدمات لإنهاء ظاهرة الطوابير والتكدس داخل المأموريات.

الضريبة العقارية

​إعفاء السكن الخاص والتحول الرقمي

و​أكد الوزير أنه تقرر رسمياً إعفاء العقارات أو الشقق التي تمثل "السكن الخاص" للأسرة من الضريبة العقارية، شريطة ألا تتخطى قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه.

​في سياق متصل، وللمرة الأولى، أعلنت الوزارة عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد يحمل اسم "الضرائب العقارية"، حيث سيتيح للمواطنين تقديم طلبات الإعفاء والقرارات الضريبية بشكل رقمي بالكامل دون الحاجة للذهاب إلى مقر المأموريات، مما يوفر الوقت والجهد ويدعم خطة الدولة في التحول الرقمي.

​مهلة لـ "إسقاط غرامات التأخير" والتصالح في النزاعات

و​تضمن البيان مهلة زمنية محددة تنتهي في 2 أكتوبر المقبل، تمنح للممولين ميزتين رئيسيتين:

إلغاء مقابل التأخير: إسقاط كامل غرامات ومقابل التأخير شريطة سداد أصل القيمة الضريبية المستحقة قبل انتهاء المهلة.

الضريبة العقارية

التصالح في النزاعات: إنهاء النزاعات الضريبية القائمة مقابل سداد 70% فقط من قيمة الضريبة المتنازع عليها.

ومن ال​ملاحظات الهامة بخصوص التعديلات، فإنه يسقط فرض الضريبة العقارية تماماً في حال تهدم العقار أو تعذر استخدامه نتيجة لأي ظروف طارئة أو قاهرة.

​حوافز وخصومات للملتزمين بالمواعيد

و​وضعت الوزارة تشجيعاً للمواطنين على الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها القانونية، نظام خصومات تصاعدي وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوحدات السكنية: 25% من قيمة الضريبة تقديم الإقرار في موعده القانوني

الوحدات غير السكنية: 10% من قيمة الضريبة الالتزام بالمواعيد المحددة

الدفع المقدم (تحت الحساب): تصل إلى 30% سداد مبالغ مقدمة تتراوح بين 200 إلى 1000 جنيه (حسب نوع الوحدة)

مشروع قانون لتعديل الضريبة العقارية وإعفاء 15% للسكنية

تأتي هذه القرارات ضمن رؤية وزارة المالية لتحديث المنظومة الضريبية وبناء جسور من الثقة مع الممولين، مع التركيز على تيسير الإجراءات عبر الحلول التكنولوجية الذكية.

​4 خدمات رئيسية في التطبيق الإلكتروني 

و​تهدف خطوة التطبيق الإلكتروني إلى تيسير المعاملات وبناء جسر من الثقة والشفافية بين المصلحة والممولين، حيث يتيح التطبيق الجديد المتوفر عبر المتاجر الإلكترونية الشهيرة (مثل Google Play ومتجر التطبيقات لنظام iOS) حزمة من الخدمات الأساسية بضغطة زر واحدة.

و​وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن مصلحة الضرائب العقارية، يقدم التطبيق في مرحلته الحالية أربع خدمات محورية تشمل:

​تقديم الإقرارات عن العقارات: إمكانية تسجيل الممول وإرسال إقراره الضريبي السنوي أو الدوري إلكترونيًا دون تعقيدات ورقية.

​طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيًا: إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم طلبات إعفاء الوحدة السكنية الرئيسية الخاصة بالأسرة من الضريبة وفقًا للقانون، ومتابعة حالة الطلب أونلاين.

الضريبة العقارية على المصانع

سداد المديونيات: توفير منصة دفع آمنة تتيح للممولين معرفة المبالغ المستحقة عليهم وسدادها مباشرة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

​الدفع تحت الحساب: ميزة مرنة تمكن الممولين من دفع مبالغ مقدمة أو مجزأة تحت حساب الضريبة العقارية لتسهيل الجدولة المالية.

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