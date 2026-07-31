إبراهيم حسن : استبعدنا لاعبين من المنتخب رغم مستواهم.. لهذا السبب

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن كواليس الأجواء داخل معسكر المنتخب، مؤكدًا أن روح الفريق والانسجام بين اللاعبين كانا من أبرز أسباب النجاحات التي حققها "الفراعنة"، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي حظي به الحارس مصطفى شوبير من زملائه.

منتخب مصر

وقال إبراهيم حسن، في حواره مع صحيفة البيان الإماراتية، إن مصطفى شوبير، رغم صغر سنه ومشاركته أساسيًا، وجد مساندة كبيرة من باقي حراس المرمى طوال فترة وجوده مع المنتخب.

وأضاف:"مصطفى شوبير كان أصغر الحراس سنًا، ورغم مشاركته أساسيًا فإن الحراس الثلاثة الآخرين كانوا يساندونه بصورة رائعة قبل المباريات وأثناءها وبعدها، وكانوا أول من يركض إليه للاحتفال معه بعد كل مباراة."

وأكد مدير منتخب مصر أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يولي أهمية كبيرة للالتزام والروح الجماعية داخل الفريق، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين تقبلوا أدوارهم دون اعتراض.

وأوضح:"لم نرَ لاعبًا غاضبًا لأنه جلس على مقاعد البدلاء، أو لأنه شارك لدقائق قليلة، أو تم استبداله، وهذا الانسجام كان من أهم أسباب نجاح المنتخب."

وكشف إبراهيم حسن أن الجهاز الفني يستبعد بعض اللاعبين رغم إمكاناتهم الفنية إذا كانوا لا ينسجمون مع المجموعة، حفاظًا على استقرار الفريق.

واختتم تصريحاته قائلًا:"هناك لاعبون قد يكونون متميزين فنيًا، لكنهم لا ينسجمون مع المجموعة، ونحن نستبعد مثل هذه الحالات دون إعلان الأسباب، حفاظًا على صورة اللاعب أمام الجماهير."