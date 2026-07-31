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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقالة كبير مستشاري إنفانتينو بسبب مقترح بيع حصة فيفا في المونديال

إنفانتينو رئيس الفيفا
إنفانتينو رئيس الفيفا
مجدي سلامة

استقال كارلوس كورديرو كبير مستشاري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من منصبه اليوم الجمعة بأثر فوري، احتجاجا على مقترح بيع حصة في كأس العالم، ووصف الخطة بأنها "صفقة سيئة لكرة القدم".

وقال كورديور في بيان "لأكون واضحا، لم أشارك في هذا الاقتراح، وأعارضه بشكل قاطع. إنها صفقة سيئة للاتحادات الأعضاء في الفيفا، وصفقة سيئة لكرة القدم ولمستقبل هذه الرياضة على المدى الطويل".

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أبلغ الاتحادات الأعضاء، في رسالة هذا الأسبوع، بأنها ستحصل على 40 مليون دولار لكل اتحاد في حال الموافقة على المقترح بحلول 19 سبتمبر.

وأكد الفيفا، في بيانه، أنه لن يمضي في تنفيذ المشروع دون الحصول على تأييد أغلبية الاتحادات الأعضاء، مشيرًا إلى أن المبادرة تستند إلى "تمويل تنموي غير مسبوق، وملكية عالمية للحقوق التجارية، وحق تقرير المصير عبر عملية ديمقراطية تشمل جميع الاتحادات".

توجه الفيفا

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، أنه سيمضي قدمًا في عملية التشاور بشأن مقترحه الخاص بجذب استثمارات من القطاع الخاص إلى كأس العالم وبقية بطولاته، رغم تصاعد المعارضة من عدد من الاتحادات القارية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وأوضح فيفا، في بيان، أن "تقارير إعلامية غير صحيحة" نُشرت خلال الأيام الماضية عطلت عملية التشاور المقررة، لكنه شدد على مواصلة عرض المقترح على الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.

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