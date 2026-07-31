مجدي عبدالبديع : بعثة ألعاب القوى المصرية جاهزة لتحدي العالم في أمريكا

أكد الكابتن مجدي عبدالبديع، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ورئيس البعثة المصرية المشاركة في بطولة العالم للشباب لألعاب القوى، المقامة بولاية أوريجون الأمريكية خلال الفترة من 3 إلى 10 أغسطس 2026، أن جميع أفراد البعثة أنهوا استعداداتهم لخوض المنافسات العالمية بروح قتالية وطموحات كبيرة، في ظل الدعم الكامل الذي وفره مجلس إدارة الاتحاد برئاسة العميد حاتم فوده.



وقال عبدالبديع إن الاتحاد تعامل مع المشاركة في بطولة العالم باعتبارها محطة فارقة في مسيرة ألعاب القوى المصرية، حيث تم إعداد اللاعبين وفق برنامج فني متكامل، مع توفير كافة الإمكانات اللوجستية والإدارية والطبية، بما يمنح الأبطال المصريين أفضل فرص المنافسة أمام نخبة لاعبي العالم.

أفضل المواهب المصرية

أضاف نخوض بطولة العالم بعشرة من أفضل المواهب المصرية، وكل لاعب في البعثة استحق مكانه عن جدارة بعد مستويات متميزة ونتائج مشرفة. ثقتنا كبيرة في أبطالنا، ولدينا إيمان راسخ بأنهم قادرون على كتابة صفحة جديدة من الإنجازات، ورفع العلم المصري على منصات التتويج.

استمتعوا بالمنافسة

وتابع رسالتنا للاعبين واضحة؛ قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة، واستمتعوا بالمنافسة، وأظهروا الشخصية الحقيقية للرياضي المصري. نؤمن بأن الإرادة والعزيمة قادرتان على صناعة الإنجاز، ولن ندخر جهدًا في دعم أبنائنا طوال البطولة.

عناصر واعدة

وأشار رئيس البعثة إلى أن المنتخب المصري يضم عناصر واعدة تمثل مستقبل ألعاب القوى، وأن الاحتكاك بأقوى مدارس العالم يمثل خطوة مهمة في بناء جيل قادر على المنافسة في البطولات العالمية والأولمبية خلال السنوات المقبلة.

عشرة أبطال

وتشارك مصر في البطولة بعشرة أبطال هم: ريماس هيثم، محمد سمير، علاء تامر، عبدالرحمن أحمد، حنين خالد، علي الدين وائل، ملك خالد، مريم أيمن، يوسف محمد، ومحمد أشرف، وسط تطلعات كبيرة لتحقيق نتائج تليق بمكانة ألعاب القوى المصرية.

واختتم مجدي عبدالبديع تصريحاته قائلًا: "نحمل اسم مصر على صدورنا، وهذا وحده يمنحنا دافعًا لا حدود له ونثق في قدرات لاعبينا، ونسعى بكل قوة إلى العودة من الولايات المتحدة بإنجاز عالمي جديد يؤكد أن ألعاب القوى المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الريادة، وأن مستقبل اللعبة يبشر بجيل قادر على المنافسة مع كبار أبطال العالم.