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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أين مركز شباب الوراورة؟.. تعليقات غاضبة تلاحق منشور تدريبات ألعاب القوى بالإسماعيلية

خلال تدريبات العاب القوي بمركز شباب الوراورة
خلال تدريبات العاب القوي بمركز شباب الوراورة
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية استمرار تدريبات ألعاب القوى بمركز شباب الوراورة، وذلك تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، وبتوجيهات الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية، والدكتور ياسر سعيد وكيل المديرية للرياضة، وخالد كامل وكيل المديرية للشباب، وتحت إشراف هبة عبدالله مدير إدارة الطلائع.


إلا أن نشر صور التدريبات عبر الصفحة الرسمية للمديرية فتح بابًا واسعًا من التساؤلات بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا ملاحظات حول حالة مركز الشباب والإمكانات المتاحة به، معتبرين أن الصور المتداولة تعكس احتياج المركز إلى مزيد من أعمال التطوير والدعم.


وشهدت الصفحة الرسمية عشرات التعليقات التي طالبت بتوضيح موقف المركز، فيما تساءل آخرون عن مدى جاهزية الملاعب والمنشآت لاستقبال الأنشطة الرياضية، مؤكدين أهمية توفير بيئة مناسبة وآمنة لممارسة الرياضة، خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع الشباب والرياضة.


في المقابل، تواصل مديرية الشباب والرياضة تنفيذ برامجها التدريبية داخل مراكز الشباب، في إطار خطتها لاكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء، بينما ينتظر المواطنون توضيحًا بشأن خطط تطوير مركز شباب الوراورة والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحسين إمكانياته، بما يتناسب مع حجم الأنشطة الرياضية التي يستضيفها.
ويظل تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها أحد المطالب التي يطرحها أبناء الإسماعيلية، بما يضمن توفير بيئة رياضية لائقة تساعد على اكتشاف وصناعة أبطال المستقبل.

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