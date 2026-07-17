منتخب مصر لألعاب القوى للناشئين يتوجه إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا

وصلت بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى للناشئين إلى مدينة عين دراهم التونسية، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة شمال أفريقيا، التي تُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو 2026، في إطار خطة الاتحاد المصري لألعاب القوى لإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر ورفع رايتها في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة:

محمد سمير "إطاحة المطرقة".

ريماس هيثم "رمي الرمح".

آلاء تامر "دفع الجلة وقذف القرص".

حنين خالد "القفز بالزانة".

عبدالرحمن أحمد "القفز بالزانة".

علي الدين وائل "القفز بالزانة".

وأكد العميد حاتم فوده، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الناشئين باعتباره الركيزة الأساسية لمستقبل اللعبة، مشيرًا إلى أن المشاركة في بطولة شمال أفريقيا تمثل محطة مهمة ضمن برنامج إعداد اللاعبين للمنافسات القارية والعالمية المقبلة.

نثق في قدرات لاعبينا

وقال فوده: "نثق في قدرات لاعبينا على تقديم مستويات مشرفة تعكس حجم العمل الذي يبذله الاتحاد والأجهزة الفنية خلال الفترة الماضية. هدفنا لا يقتصر على المنافسة في هذه البطولة، بل يتمثل في بناء جيل ذهبي قادر على اعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر في البطولات الأفريقية والعربية والعالمية، وهو مشروع نعمل عليه بخطة واضحة ورؤية طويلة المدى."

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بتوجيه رسالة دعم إلى أبطال المنتخب، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تشريف الرياضة المصرية، ومتمنيًا لهم التوفيق وتحقيق أفضل النتائج في البطولة.