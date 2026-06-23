رئيس اتحاد ألعاب القوى يشيد بتصدر مصر بطولة العرب تحت 23 و16 سنة بالإسماعيلية

أعرب العميد حاتم فوده رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي حققها لاعبي المنتخب المصري خلال منافسات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة وتحت 16 سنة، المقامة بمدينة الإسماعيلية، مؤكداً أن تصدر مصر جدول الميداليات يعكس حجم العمل المبذول خلال الفترة الماضية لتطوير اللعبة.

وقال فوده : الأداء الذي قدمه اللاعبون واللاعبات في مختلف المسابقات يؤكد امتلاك مصر قاعدة قوية من المواهب الواعدة القادرة على مواصلة تحقيق الإنجازات خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة لاكتشاف العناصر المتميزة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى أن محافظة الإسماعيلية قدمت نموذجاً مشرفاً في استضافة الحدث، سواء من حيث المنشآت الرياضية أو الجوانب التنظيمية والخدمات المقدمة للوفود العربية المشاركة.

وأضاف أن الإشادات التي تلقتها اللجنة المنظمة من رؤساء وأعضاء الوفود العربية تعكس نجاح مصر في تنظيم البطولة.

كما أعرب فوده عن سعادته باختيار القاهرة لاستضافة احتفالية اليوبيل الذهبي للاتحاد العربي لألعاب القوى خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً أن الحدث يمثل مناسبة تاريخية مهمة للاحتفاء بمسيرة الاتحاد العربي الممتدة على مدار خمسين عاماً.

وأوضح أن استضافة مصر لهذه الاحتفالية هو ثقة كبيرة تحظى بها مصر لدى الأشقاء العرب، مشيراً إلى أن الاحتفالية ستشهد مشاركة واسعة من قيادات ومسؤولي ألعاب القوى العربية، وكل من أسهموا في مسيرة اللعبة على مدار العقود الماضية.