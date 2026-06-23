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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من الإسماعيلية.. الاتحاد العربي لألعاب القوى يعتمد ملامح روزنامة 2027 ويستعد لليوبيل الذهبي

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

اختتم مجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى، برئاسة العميد علي الشيخي، أعمال اجتماعه الدوري الـ88 بمدينة الإسماعيلية، على هامش منافسات البطولة العربية الثالثة تحت 23 سنة والأولى تحت 16 سنة، المقامة حالياً في نصر خلال الفترة من 20 إلي 24 يونيو الجاري، بمشاركة 14 دولة عربية.

شهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير ألعاب القوى العربية خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها اعتماد التصورات الأولية لروزنامة البطولات العربية لعام 2027، إلى جانب استعراض الاستعدادات الخاصة باحتفالية اليوبيل الذهبي للاتحاد العربي، المقرر إقامتها في مصر خلال سبتمبر المقبل.

وناقش المجلس البرنامج المبدئي للبطولات العربية بمختلف الفئات العمرية، مع فتح باب الترشح أمام الاتحادات الوطنية لاستضافة المنافسات المدرجة ضمن الروزنامة الجديدة، تأكيداً لأهمية التخطيط المبكر الذي يسهم في رفع كفاءة الإعداد الفني والإداري للمنتخبات العربية، ويوفر رؤية واضحة للاتحادات في إعداد برامجها المستقبلية.

وخلال الاجتماع، أكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى، أهمية التوزيع المتوازن لاستضافة البطولات بين الدول العربية، بما يدعم انتشار اللعبة ويعزز الاستفادة الفنية والتنظيمية على نطاق أوسع.

كما استعرض المجلس عدداً من المبادرات التطويرية الخاصة باكتشاف ورعاية المواهب الناشئة، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة قارياً ودولياً وأولمبياً.

وتضمنت المناقشات تطوير برامج تأهيل المدربين والحكام، والارتقاء بمسابقات المراحل السنية، وتعزيز فرص الاحتكاك الرياضي بين اللاعبين العرب، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الفني خلال السنوات المقبلة.

كما استعرض مجلس الإدارة التقريرين الفني والإداري للبطولة العربية الحادية والعشرين للشباب والشابات التي استضافتها تونس خلال أبريل الماضي، مشيداً بالمستوى الفني والتنظيمي والإعلامي للبطولة، وموجهاً الشكر إلى الجامعة التونسية لألعاب القوى على جهودها في إنجاح الحدث.

وتناول الاجتماع الترتيبات النهائية للاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، حيث ستتضمن الاحتفالية تكريم نخبة من الرواد والأبطال والإداريين والحكام الذين أسهموا في مسيرة الاتحاد، إلى جانب تنظيم معرض تاريخي يوثق أبرز الإنجازات والمحطات المهمة، وإطلاق حملة إعلامية خاصة بالمناسبة، فضلاً عن إعادة إصدار مجلة «البطل العربي» بحلتها الجديدة.

من جانبه، العميد علي الشيخي، رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، أن المجلس يعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة ألعاب القوى العربية على الساحة الدولية.

وقال إن الاجتماع الـ88 يمثل محطة مهمة لرسم ملامح المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بروزنامة 2027 وبرامج إعداد الأبطال، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى إلى بناء منظومة رياضية عربية أكثر تطوراً واستدامة قادرة على المنافسة في مختلف المحافل العالمية.

وأضاف أن النجاح التنظيمي والفني الذي تحققه البطولة العربية بالإسماعيلية يعكس كفاءة الكوادر العربية والمصرية وقدرتها على استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بأعلى المستويات.

بدوره، أكد الكابتن محمد أبو فندي، نائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، ومدير البطولة العربية أن القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع ستسهم في دعم مستقبل اللعبة عربياً، مشيراً إلى أن مناقشة روزنامة 2027 في وقت مبكر تمنح الاتحادات الوطنية فرصة أكبر للتخطيط والإعداد، فيما يعكس الاهتمام بالمراحل السنية حرص الاتحاد على صناعة أبطال المستقبل.

وأشاد أبو فندي بالتنظيم المتميز للبطولة العربية في الإسماعيلية، مؤكداً أن الحضور العربي الكبير والإشادات المتواصلة من الوفود المشاركة يعكسان نجاح مصر في استضافة الأحداث الرياضية العربية الكبرى.

أوضح أبو فندي، أن الوفود المشاركة أبدت إعجابها بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة، مؤكداً أن جميع اللجان تعمل وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار إلى أن البطولة تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الواعدة وصقل قدراتها، إلى جانب دورها في تعزيز التعاون والتكامل الرياضي العربي، مؤكداً أن مخرجات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي تمثل خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر تطوراً وإشراقاً لألعاب القوى العربية.

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