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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لويس إنريكي: الفوز بالسوبر الأوروبي لم يكن سهلًا.. وطموحنا حصد كل الألقاب

لويس إنريكي
لويس إنريكي
حمزة شعيب

أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن فخره بما قدمه فريقه خلال التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، مشيرًا إلى صعوبة تحقيق الفوز في ظل فترة الإعداد القصيرة التي سبقت المباراة.

ونجح باريس سان جيرمان في حصد كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، بعدما تغلب على أستون فيلا بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء بمدينة سالزبورج النمساوية.

إنريكي يشيد بشخصية لاعبي باريس

وأكد إنريكي عقب المباراة أن ما حققه فريقه لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، في ظل معرفته الجيدة بقدرات لاعبيه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المهمة كانت معقدة للغاية.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات لشبكة «كانال+»: «لم أتفاجأ، فأنا أعرف اللاعبين جيدًا وأعرف قدراتهم، لقد كان الأمر معقدًا للغاية، تمامًا كما حدث في الموسم الماضي».

وأضاف: «يجب أن نسلط الضوء على ما قدمه الفريق، لأن الأمر ليس سهلًا على الإطلاق عندما لا تملك سوى بضعة أيام من التدريبات».

فترة إعداد قصيرة بسبب كأس العالم

وجاء حديث إنريكي امتدادًا لانتقاداته التي أطلقها قبل المباراة بشأن ضيق الوقت المتاح أمام الفريق للاستعداد للموسم الجديد.

وكان عدد كبير من لاعبي باريس سان جيرمان قد حصلوا على فترة راحة عقب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس العالم 2026، وهو ما أثر على استعدادات الفريق للمواجهة الأوروبية.

ورغم ذلك، أشاد إنريكي بعقلية لاعبيه، مؤكدًا أن رغبتهم في المنافسة تمثل عاملًا أساسيًا وراء تحقيق الفريق للانتصارات وحصد الألقاب.

وقال: «من السهل جدًا تحفيز هؤلاء اللاعبين، لأنهم يحبون ما يفعلونه. أعتقد أن الوضع يكاد يكون مثاليًا».

إنريكي يرفع سقف طموحات باريس

وشدد مدرب باريس سان جيرمان على أهمية الاستمتاع بالإنجاز، لكنه طالب لاعبيه في الوقت نفسه بالحفاظ على التركيز والسعي لمواصلة حصد البطولات.

وأوضح: «من الصعب للغاية أن تفوز بالألقاب بشكل متتالٍ، ولذلك يجب أن نستمتع بما حققناه، لكن في الوقت نفسه علينا أن نكون طموحين ومحترفين من أجل محاولة الفوز بكل شيء مرة أخرى».

واختتم إنريكي حديثه بالتأكيد على أن هدف باريس سان جيرمان في المرحلة المقبلة واضح، قائلًا: «هذه هي الطموحات التي نملكها».

ويعيش باريس سان جيرمان فترة استثنائية على الساحة الأوروبية، بعدما توج بأربعة ألقاب أوروبية متتالية، بواقع لقبين في دوري أبطال أوروبا ومثلهما في كأس السوبر الأوروبي.

لويس إنريكي السوبر الأوروبي باريس سان جيرمان كأس السوبر الأوروبي

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