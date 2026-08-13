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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوليان ألفاريز يطلب الرحيل إلى برشلونة.. وأتلتيكو مدريد يرفض فتح باب التفاوض

جوليان ألفاريز
جوليان ألفاريز
حمزة شعيب

دخلت صفقة انتقال الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى برشلونة مرحلة جديدة من التعقيد، بعدما أبلغ مهاجم أتلتيكو مدريد مدربه دييجو سيميوني برغبته في الرحيل عن الفريق والانضمام إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عقد ألفاريز اجتماعًا مع سيميوني قبل مران الفريق يوم الأربعاء، بحضور وكيلَي أعماله فرناندو هيدالجو وسيرجيو دياز، اللذين يتواجدان في العاصمة الإسبانية لمتابعة تطورات مستقبل اللاعب.

ألفاريز يطلب تحقيق حلم برشلونة

وخلال الاجتماع، أكد ألفاريز تمسكه بفكرة الانتقال إلى برشلونة، معتبرًا أن اللعب بقميص النادي الكتالوني يمثل حلمًا شخصيًا يسعى لتحقيقه.

وكان المهاجم الأرجنتيني قد تحدث في وقت سابق عن رغبته في اللعب لبرشلونة، كما ألمح إلى هذا الأمر خلال منافسات كأس العالم، قبل أن تتزايد التكهنات حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد.

لكن سيميوني لم يوافق على طلب اللاعب، مؤكدًا تمسكه باستمراره ضمن صفوف الفريق، ومتفقًا مع موقف إدارة أتلتيكو مدريد الرافض للتخلي عن مهاجمه الأول بسهولة.

أتلتيكو مدريد يرفض التفاوض مع برشلونة

وترى إدارة برشلونة أن الخطوة التالية أصبحت مرتبطة بموقف ألفاريز نفسه، خاصة أن النادي الكتالوني لا يزال مهتمًا بالحصول على خدماته.

وكان اللاعب قد أعرب يوم الإثنين عن شعوره بالإحباط بسبب تعقيدات الصفقة، في تصريحات فتحت الباب أمام إمكانية اتخاذ موقف أكثر حسمًا خلال الأيام المقبلة.

وبحسب التقرير الإسباني، أصبح أمام ألفاريز خياران واضحان؛ إما التصعيد والمطالبة علنًا بالرحيل عن أتلتيكو مدريد، أو الاستمرار مع الفريق والتخلي عن حلم الانتقال إلى برشلونة.

وفي حال قرر اللاعب الاستمرار في موقفه، فقد يضطر برشلونة إلى إعادة حساباته والبحث عن بديل لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الحالية.

عرض برشلونة لم يغير موقف أتلتيكو

ورغم العلاقة الجيدة التي تجمع ألفاريز بسيميوني، فإن موقف إدارة أتلتيكو مدريد يبدو أكثر تشددًا، إذ أوضحت مصادر من داخل النادي أن المدرب أبلغ اللاعب باعتماده عليه في الموسم المقبل، مع التأكيد على أن القرار النهائي بشأن مستقبله بيد الإدارة.

وكان الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، جيل مارين، قد وعد سيميوني خلال اجتماع عقد في فبراير الماضي بالسماح برحيل ألفاريز حال وصول عرض مالي مناسب.

ورغم تقدم برشلونة بعرض تصل قيمته إلى 100 مليون يورو، فإن مارين لا يرغب في الدخول حتى في مفاوضات مع النادي الكتالوني، في ظل رفضه انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة.

ويزيد هذا الموقف من تعقيد مستقبل ألفاريز، الذي أصبح مطالبًا بتحديد خطوته المقبلة، في ظل تمسك برشلونة بضمه ورفض أتلتيكو مدريد فتح باب المفاوضات.

جوليان ألفاريز برشلونة أتلتيكو مدريد

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