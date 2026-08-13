اتحاد جدة يوافق على إعارة فيصل الغامدي إلى نيوم حتى يونيو 2027

أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء الأربعاء، الموافقة رسميًا على إعارة لاعب وسطه فيصل الغامدي إلى صفوف نيوم، لمدة موسم رياضي واحد، بداية من الموسم الجديد وحتى يونيو 2027.

وجاءت خطوة رحيل الغامدي عن الاتحاد بعد تراجع فرص مشاركته بشكل أساسي خلال الموسم الماضي، حيث خاض 20 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات، بإجمالي 515 دقيقة، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين.

فيصل الغامدي يخوض تجربته الثانية خارج الاتحاد

وتُعد الإعارة إلى نيوم التجربة الثانية لفيصل الغامدي بعيدًا عن صفوف الاتحاد، بعدما سبق له اللعب مع بيرشكوت البلجيكي خلال موسم 2024-2025.

ويأمل لاعب الوسط السعودي في الحصول على مساحة أكبر للمشاركة مع نيوم، خاصة أن الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري روشن يسعى لتكوين قائمة قوية قبل بداية الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يمنح انتقال الغامدي إلى نيوم اللاعب فرصة لاستعادة مستواه من خلال المشاركة بصورة منتظمة، إلى جانب الاستفادة من خبرته السابقة في دوري روشن وتجربته الاحترافية الأوروبية.

الغامدي انضم إلى الاتحاد قادمًا من الاتفاق

وانتقل فيصل الغامدي إلى الاتحاد في عام 2023 قادمًا من الاتفاق، في صفقة بلغت قيمتها نحو 12 مليون يورو، وكان يُنظر إليه وقتها باعتباره أحد أبرز المواهب السعودية في خط الوسط.

ورغم ذلك، لم يتمكن اللاعب من تثبيت أقدامه بشكل دائم في التشكيل الأساسي للاتحاد، لتأتي الإعارة إلى نيوم كفرصة جديدة أمامه للحصول على دقائق لعب أكبر وتطوير مستواه.

ويأتي رحيل الغامدي ضمن تحركات الاتحاد لإعادة ترتيب قائمته استعدادًا للموسم الجديد، بينما يبدأ اللاعب مرحلة جديدة مع نيوم، بحثًا عن دور أساسي ومشاركة أكبر خلال الموسم المقبل.