قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها
90 مليون يساندونا.. تعليق ناري من قائد منتخب إيران قبل مواجهة مصر
موجة حر شديدة في إيطاليا وإعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 16 مدينة
الحكومة: استمرار نظام العمل عن بعد يوم الأحد خلال شهر يوليو
إيران: اتفاق إنهاء الحرب إعلان هزيمة لأمريكا
أحمد كجوك: مصر تستهدف خفض دين الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027
الأوقاف لـ صدى البلد: إعادة فتح ضريح مسجد الحسين فجر الجمعة القادم
جمبلاط: حريصون على التواجد الميداني المستمر لمتابعة خطط الإنتاج الحربي
القدس تحذر من تراجع غير مسبوق في أعداد حراس الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال
التعليم: اليوم بدء تلقي تظلمات طلاب مدارس STEM على نتائج امتحانات الثانوية العامة
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك
غانا ضد إنجلترا.. كيروش يعلق بسخرية على الـVAR: "ربما ذهب لتناول القهوة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

87 ميدالية لمصر.. منتخب ألعاب القوى يواصل الهيمنة على البطولة العربية بالإسماعيلية

منتخب ألعاب القوى
منتخب ألعاب القوى
عبدالله هشام

واصل المنتخب المصري لألعاب القوى كتابة سطور التفوق في البطولة العربية لألعاب القوى للفئتين تحت 23 سنة وتحت 16 سنة، المقامة بمحافظة الإسماعيلية على مضمار استاد هيئة قناة السويس، خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري، بمشاركة 14 دولة عربية وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، بعدما رفع رصيده إلى 87 ميدالية متنوعة بنهاية منافسات اليوم الثالث، مؤكداً سيطرته على صدارة البطولة.


وجاءت حصيلة المنتخب المصري بواقع 45 ميدالية في منافسات تحت 16 سنة، و25 ميدالية في منافسات تحت 23 سنة، إضافة إلى 17 ميدالية في مسابقات الرمي، ليواصل الفراعنة حصد الذهب وفرض هيمنتهم على مختلف المنافسات.

وفي منافسات تحت 16 سنة، حقق المنتخب المصري 45 ميدالية متنوعة بواقع 16 ذهبية و14 فضية و15 برونزية، متربعاً على قمة الترتيب العام، فيما جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 18 ميدالية، وحلت الكويت ثالثة برصيد 6 ميداليات.

أما في منافسات تحت 23 سنة، فقد واصل المنتخب المصري تفوقه بحصد 25 ميدالية متنوعة، منها 9 ذهبيات و8 فضيات و8 برونزيات، ليعزز صدارته للمنافسات ويؤكد تفوقه الفني في مختلف السباقات والمسابقات.

وجاء المنتخب المغربي في المركز الثاني برصيد 17 ميدالية متنوعة، تلاه المنتخب الجزائري في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات، ثم المنتخب البحريني في المركز الرابع برصيد 10 ميداليات متنوعة.

وفي مسابقات الرمي، أضاف المنتخب المصري 17 ميدالية جديدة إلى رصيده، بواقع 4 ذهبيات و9 فضيات و4 برونزيات، ليواصل تعزيز الفارق مع منافسيه.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات مصر والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان واليمن والعراق ولبنان والأردن وتونس والجزائر وليبيا والمغرب والسودان وجيبوتي.

المنتخب المصري لألعاب القوى المنتخب المصري ألعاب القوى وزارة الشباب والرياضة وزير الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

الارصاد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء .. وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

أحمد شوبير

الأهلي على أعتاب صفقة جديدة .. «شوبير» يكشف تطورات التفاوض مع نجم إنبي

أحمد ياسر ريان

ياسر ريان يكشف لأول مرة سبب عدم عودة نجله «أحمد» لـ الأهلي

ترشيحاتنا

بتر ساق مندوب توصيل بعد حادث أثناء العمل

مش عارف أصرف على ولادي.. بتر ساق مندوب توصيل بعد حادث عمل

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الكاتدرائية بالعباسية اليوم

اجتماع الحكومة

الحكومة: الاقتصاد حقق معدل نمو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026

بالصور

الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة

الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة
الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة
الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة

5 نصائح ذهبية للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين الهضم بدون أدوية

5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي

جامعة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات لذوي الهمم التعليمية

مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية

إطلالة بسيطة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد