87 ميدالية لمصر.. منتخب ألعاب القوى يواصل الهيمنة على البطولة العربية بالإسماعيلية

واصل المنتخب المصري لألعاب القوى كتابة سطور التفوق في البطولة العربية لألعاب القوى للفئتين تحت 23 سنة وتحت 16 سنة، المقامة بمحافظة الإسماعيلية على مضمار استاد هيئة قناة السويس، خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري، بمشاركة 14 دولة عربية وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، بعدما رفع رصيده إلى 87 ميدالية متنوعة بنهاية منافسات اليوم الثالث، مؤكداً سيطرته على صدارة البطولة.



وجاءت حصيلة المنتخب المصري بواقع 45 ميدالية في منافسات تحت 16 سنة، و25 ميدالية في منافسات تحت 23 سنة، إضافة إلى 17 ميدالية في مسابقات الرمي، ليواصل الفراعنة حصد الذهب وفرض هيمنتهم على مختلف المنافسات.

وفي منافسات تحت 16 سنة، حقق المنتخب المصري 45 ميدالية متنوعة بواقع 16 ذهبية و14 فضية و15 برونزية، متربعاً على قمة الترتيب العام، فيما جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 18 ميدالية، وحلت الكويت ثالثة برصيد 6 ميداليات.

أما في منافسات تحت 23 سنة، فقد واصل المنتخب المصري تفوقه بحصد 25 ميدالية متنوعة، منها 9 ذهبيات و8 فضيات و8 برونزيات، ليعزز صدارته للمنافسات ويؤكد تفوقه الفني في مختلف السباقات والمسابقات.

وجاء المنتخب المغربي في المركز الثاني برصيد 17 ميدالية متنوعة، تلاه المنتخب الجزائري في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات، ثم المنتخب البحريني في المركز الرابع برصيد 10 ميداليات متنوعة.

وفي مسابقات الرمي، أضاف المنتخب المصري 17 ميدالية جديدة إلى رصيده، بواقع 4 ذهبيات و9 فضيات و4 برونزيات، ليواصل تعزيز الفارق مع منافسيه.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات مصر والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان واليمن والعراق ولبنان والأردن وتونس والجزائر وليبيا والمغرب والسودان وجيبوتي.