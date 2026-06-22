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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم الثاني.. مصر تحصد 37 ميدالية في البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية

المنتخب المصري لألعاب القوى
المنتخب المصري لألعاب القوى
حمزة شعيب

واصل المنتخب المصري لألعاب القوى تألقه في البطولة العربية لألعاب القوى للفئتين تحت 23 سنة وتحت 16 سنة، المقامة بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري، بمشاركة 14 دولة عربية وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، بعدما رفع رصيده إلى 37 ميدالية متنوعة بنهاية منافسات اليوم الثاني.

ففي منافسات فئة تحت 16 سنة، حصد المنتخب المصري 26 ميدالية متنوعة، بواقع 11 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية، ليتصدر جدول الترتيب العام للمنافسات. وجاء المنتخب التونسي في المركز الثاني برصيد 13 ميدالية، فيما احتل منتخب جيبوتي المركز الثالث برصيد ميداليتين.

وفي منافسات فئة تحت 23 سنة، نجح المنتخب المصري في حصد 11 ميدالية متنوعة بنهاية اليوم الثاني، بواقع 5 ميداليات ذهبية و2 فضية و4 برونزية، مواصلاً تصدره للمنافسات وتحقيق نتائج مميزة في مختلف السباقات والمسابقات.

وجاء المنتخب المغربي في المركز الثاني برصيد 14 ميدالية متنوعة، تلاه المنتخب البحريني في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات، ثم المنتخب التونسي في المركز الرابع برصيد 6 ميداليات متنوعة.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات مصر والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان واليمن والعراق ولبنان والأردن وتونس والجزائر وليبيا والمغرب والسودان وجيبوتي، وسط منافسات قوية ومستويات فنية متميزة بين مختلف المنتخبات العربية.

المنتخب المصري لألعاب القوى وزارة الشباب والرياضة المنتخب المصري

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