إبراهيموفيتش : مصر أصبحت مصدر قلق للمرشحين للفوز بكأس العالم

أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتوش المعتزل أن منتخب مصر قدم واحدًا من أبرز عروضه في البطولة، مشيرًا إلى أن نتيجة الفوز 3-1 لا تعكس بشكل كامل المستوى الذي ظهر به الفريق داخل الملعب، حيث كان الأداء أكثر إبهارًا من النتيجة نفسها.

وأضاف إبراهيموفيتش أن المنتخب المصري بدا منظمًا وهادئًا ومليئًا بالثقة منذ صافرة البداية، موضحًا أن الفريق لم يعتمد على لقطات فردية أو حلول استثنائية، بل ظهر كمنظومة متكاملة يعرف فيها كل لاعب دوره جيدًا، وهو ما منح الفراعنة شخصية قوية طوال المباراة.

وتوقف النجم السويدي عند الأداء الذي قدمه قائد المنتخب المصري ، مؤكدًا أن الهدف والتمريرة الحاسمة لا يعكسان حجم تأثيره الحقيقي داخل الملعب، موضحًا أن تحركاته وقيادته وقدرته على اتخاذ القرار ساهمت في رفع مستوى جميع زملائه.

وأشار إبراهيموفيتش إلى أن صلاح لم يكتفِ بالمشاركة في صناعة الأهداف، بل فرض سيطرته الكاملة على مجريات المباراة، وهو ما يميز كبار اللاعبين على الساحة العالمية.

كما لفت إلى أن احتفال صلاح بهدفه كان من أكثر المشاهد تأثيرًا بالنسبة له، موضحًا أنه حمل مزيجًا من مشاعر الفخر والارتياح، وعكس حجم التضحيات التي قدمها اللاعب طوال مسيرته من أجل الوصول إلى هذه اللحظة وتمثيل مصر في أكبر محفل كروي بالعالم.

وأكد إبراهيموفيتش أن أكثر ما أثار إعجابه هو عدم اكتفاء المنتخب المصري بالتقدم في النتيجة، حيث واصل لاعبوه الضغط والهجوم والبحث عن المزيد من الأهداف، معتبرًا أن هذه العقلية تعكس طموح المنتخبات القادرة على المنافسة بقوة في الأدوار المتقدمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العديد من المتابعين لم يضعوا مصر ضمن المنتخبات المرشحة قبل انطلاق البطولة، إلا أن العروض القوية التي قدمها الفراعنة جعلت تجاهلهم أمرًا صعبًا، مشددًا على أن أي منتخب يضم لاعبين منضبطين ويتمتع بالثقة ويقوده لاعب عالمي بحجم محمد صلاح، قادر على إزعاج أقوى المنافسين في كأس العالم.