قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليونيل ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم
الأوقاف توقع بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الوزارة
لزيادة فرص النجاح.. جامعة الأزهر: تطبيق الامتحان الصيفي للطلاب المتعثرين بحد أقصى 5 مقررات
السياحة تعلن ضبط وغلق 2063 كيان غير مرخص بمختلف المحافظات
إبراهيموفيتش : مصر أصبحت مصدر قلق للمرشحين للفوز بكأس العالم
ارتفاع أسعار الوقود يدفع أفريقيا لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية
أمريكا تدفع أوروبا لإجراء رقمي عاجل | تفاصيل مثيرة
أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا
رسميًا .. نبيل فهمي أمينًا عامًا للجامعة العربية
الوزراء : 4.5 مليار جنيه قيمة أعمال التطوير بشركة النصر لصناعة السيارات
إبراهيم حسن يكشف موعد عودة منتخب مصر إلى سبوكين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إسبانيا.. الرأس الأخضر يواصل مفاجآته في كأس العالم 2026 بتعادل تاريخي أمام أوروجواي

الرأس الأخضر
الرأس الأخضر
حسام الحارتي

واصل منتخب الرأس الأخضر كتابة فصل جديد في تاريخه الكروي خلال ظهوره الأول في كأس العالم 2026؛ بعدما نجح في تحقيق تعادل مثير أمام أوروجواي بنتيجة 2-2، ليضيف نقطة جديدة إلى رصيده بعد تعادله السلبي في الجولة الأولى أمام إسبانيا.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد فاجأ الجميع في افتتاح مشواره بالتعادل 0-0 أمام إسبانيا، في مباراة شهدت أداءً دفاعيًا منظمًا وتألقًا لافتًا لحارس مرماه، ليحصد أول نقطة في تاريخه المونديالي.

وفي الجولة الثانية واصل المنتخب القادم من القارة الإفريقية، عروضه القوية، حيث تمكن من فرض التعادل على أوروجواي بنتيجة 2-2؛ ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم حتى الآن أمام منتخبات لها تاريخ كبير في البطولة.

وبهذا الأداء، أصبح الرأس الأخضر أحد أبرز مفاجآت البطولة؛ بعدما جمع نقطتين من أول مباراتين في أول مشاركة له في المونديال، أمام منتخبين سبق لهما التتويج بكأس العالم أو الوصول إلى مراحل متقدمة منه.

ويترقب المتابعون ما إذا كان منتخب الرأس الأخضر سيواصل هذا الأداء التاريخي ويقترب من التأهل إلى الأدوار الإقصائية في إنجاز غير مسبوق في مشاركته الأولى.

منتخب الرأس الأخضر كأس العالم 2026 إسبانيا الجولة الأولى المونديالي بكأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

صلاح وجيرارد

جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

أرشيفية

هقول لأهلك.. التحريات تكشف حقيقة تورط الزوج في إلقاء سيدة كعبيش من السابع

ترشيحاتنا

منتخب مصر

بعد الفوز على نيوزيلندا.. منتخب مصر يقترب من سيناريو مرعب

الملتقى الأدبي

في ختامه.. الملتقى الأدبي لإقليم القناة وسيناء يوصي بتطوير النشر الإقليمي ومواكبة التحول الرقمي

أسرة هدير شعبان تطالب بالعدالة وكشف جميع المتورطين

كانت مجهزة عفشها.. خال هدير ضحية سيارة القهوة يكشف تطورات جديدة بالواقعة

بالصور

إذا كنت تريد عمرا أطول.. توقف عن هذه العادات فورا

إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً

سر التفوق في الثانوية العامة.. 4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد