بعد إسبانيا.. الرأس الأخضر يواصل مفاجآته في كأس العالم 2026 بتعادل تاريخي أمام أوروجواي

واصل منتخب الرأس الأخضر كتابة فصل جديد في تاريخه الكروي خلال ظهوره الأول في كأس العالم 2026؛ بعدما نجح في تحقيق تعادل مثير أمام أوروجواي بنتيجة 2-2، ليضيف نقطة جديدة إلى رصيده بعد تعادله السلبي في الجولة الأولى أمام إسبانيا.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد فاجأ الجميع في افتتاح مشواره بالتعادل 0-0 أمام إسبانيا، في مباراة شهدت أداءً دفاعيًا منظمًا وتألقًا لافتًا لحارس مرماه، ليحصد أول نقطة في تاريخه المونديالي.

وفي الجولة الثانية واصل المنتخب القادم من القارة الإفريقية، عروضه القوية، حيث تمكن من فرض التعادل على أوروجواي بنتيجة 2-2؛ ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم حتى الآن أمام منتخبات لها تاريخ كبير في البطولة.

وبهذا الأداء، أصبح الرأس الأخضر أحد أبرز مفاجآت البطولة؛ بعدما جمع نقطتين من أول مباراتين في أول مشاركة له في المونديال، أمام منتخبين سبق لهما التتويج بكأس العالم أو الوصول إلى مراحل متقدمة منه.

ويترقب المتابعون ما إذا كان منتخب الرأس الأخضر سيواصل هذا الأداء التاريخي ويقترب من التأهل إلى الأدوار الإقصائية في إنجاز غير مسبوق في مشاركته الأولى.