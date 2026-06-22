تعادل مثير بين أوروغواي والرأس الأخضر في المونديال.. وحدث تاريخي يسبق الصافرة

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026 مواجهة قوية ومليئة بالإثارة بين منتخبي أوروغواي والرأس الأخضر، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، في مباراة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة ودونت رقما تاريخيا غير مسبوق في سجلات البطولة.

أوروغواي تبدأ بقوة وتفرض إيقاعها

دخل منتخب أوروغواي اللقاء بضغط هجومي واضح، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدفين عبر ماكسيميليانو أراوجو وأجوستين كانوبيو ليضع الفريق قدما في طريق الفوز مبكرا ويحكم سيطرته على مجريات اللعب.

الرأس الأخضر يعود ويقلب الموازين

في الشوط الثاني ظهر منتخب الرأس الأخضر بشكل مختلف تماما حيث نجح في استعادة توازنه وفرض شخصيته على المباراة ليحرز هدفين عن طريق كيفن بينا وهيليو فاريلا، ويعود بالنتيجة إلى التعادل وسط ذهول الدفاع الأوروغوياني.

مواجهة تحمل طابعا تاريخيا قبل البداية

لم تكن الإثارة داخل الملعب وحدها هي العنوان الأبرز، بل سبقتها لحظة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ كأس العالم، حيث شهدت المباراة مواجهة بين حارسين يبلغان من العمر 40 عامًا أو أكثر، وهما فرناندو موسليرا (40 عاما و5 أيام) وفوزينها (40 عامًا و18 يوما).

الخبرة تفرض حضورها في المونديال

وأثبت الحارسان أن عامل الخبرة لا يزال حاضرا بقوة في كرة القدم الحديثة بعدما قدما أداءً لافتا أسهم في خروج المباراة بهذا التعادل المثير ليؤكدا أن العمر لا يمثل عائقا أمام التألق في أكبر البطولات العالمية.