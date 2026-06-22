مباراة فرنسا والعراق مهددة بالتأجيل في كأس العالم

كشفت تقارير صحفية، أن مباراة فرنسا والعراق، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم مهددة بالتأجيل.

ووفقا لشبكة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن التوقعات الجوية تشير إلى حالة طقس شديدة الصعوبة، حيث يُنتظر هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية متواصلة، تبدأ من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما يتزامن مع موعد انطلاق المباراة.

وأوضحت إذاعة "ويست فرانس" أن هناك مقترحًا بتأجيل المباراة إلى الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، مع استمرار توقعات الطقس السيئ، حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية في محيط الملعب.

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فيما اختتمت التقارير أن العواصف قد تستمر من التاسعة مساءً وحتى الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، ما يزيد من احتمالات اتخاذ قرار رسمي بتأجيل أو تعديل موعد المباراة.