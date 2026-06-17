بعد إسقاط السنغال .. ماكرون يُوجّه رسالة مدوّية لمنتخب فرنسا

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة تهنئة إلى منتخب الديوك، بعد تحقيقه الفوز على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مستهل مواجهاته بكأس العالم 2026 الذي انطلق الخميس الماضي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لأول مرة في تاريخ المونديال.

رسالة ماكرون إلى المنتخب الفرنسي

وقال الرئيس الفرنسي في رسالة مصورة "أحسنت يا فريقنا الأزرق، إنها بداية جيدة لكأس العالم، وأعلم أنني سأكون هناك في 19 يوليو لحضور المباراة النهائية."

وجاءت تهنئة ماكرون للمنتخب الفرنسي، في ظل انعقاد قمة مجموعة السبع الكبرى في مدينة إيفيان، بحضور كبار قادة العالم، إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فرنسا تفوز على السنغال

وكان قد حقق منتخب فرنسا فوزًا مُستحقًا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب استاد ميتلايف ستاديوم في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وافتتح فرنسا التهديف في الدقيقة 66، بعد تمريرة بينية رائعة من مايكل أوليسي من منتصف ملعب السنغال الدفاعي وصلت إلى كيليان مبابي أمام المرمى سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وأضافت فرنسا الثاني في الدقيقة 82، بعد تمريرة بينية رائعة من أدريان رابيو وضعت برادلي باركولا في إنفراد تام مر بالكرة نحو المرمى ثم سدد الكرة سكنت يمين الشباك.

وقلّص السنغال الفارق في الدقيقة 94، تسديدة قوية من إبراهيما مباي من الجهة اليمنى لمنقطة الجزاء تسكن يسار الشباك.

وعزّزت فرنسا النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 96، تسديدة صاروخية من كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا من منتصف ملعب السنغال سكنت يسار الشباك.