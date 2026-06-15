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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا مستعدون.. ماكرون: إعادة فتح هرمز بدون رسوم ضرورة

ماكرون
ماكرون
محمد على

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، إن مجموعة السبع ستبذل قصارى جهدها لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة إعادة فتح المضيق بدون رسوم عبور".

وأضاف أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا من بين الدول المستعدة للمشاركة في مهمة بمضيق هرمز، مؤكداً في تدوينة على منصة “إكس”، أن الإمكانات "متوفرة وجاهزة".

كما أكد في مقابلة أجريت معها على هامش قمة مجموعة السبع إن من الممكن نشر حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول في مضيق هرمز "في غضون يومين أو ثلاثة أيام" بعد التوقيع الحضوري للاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون لمحطة تي إف 1 "شكلنا مع البريطانيين مهمة" للمساعدة على إعادة فتح مضيق هرمز و"يمكن نشر شارل ديجول مع كل ما يحيط به ويبقى في المنطقة، في غضون يومين أو ثلاثة أيام بعد تثبيت" الاتفاق.

وكانت باريس ولندن قد اقترحتا، إلى جانب دول أخرى، مهمة دولية لإزالة الألغام وتأمين هذا الممر الاستراتيجي، على أن تبدأ العمل بعد إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر أن يكون هذا الخيار مطروحا على طاولة قمة “مجموعة السبع” التي تُفتتح اليوم الاثنين في فرنسا.

باريس الفرنسي ماكرون السبع هرمز دون رسوم

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