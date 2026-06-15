ارتقاء 6 فلسطينيين جدد.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى ٧٣ ألفًا

تأكد استشهاد 6 فلسطينيين وانتشال سابع من تحت الأنقاض خلال 24 ساعة.

أفاد بيان لوزارة الصحة في غزة بأنه بذلك ترتفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و3 قتلى.

وقالت حكومة غزة: 52 ألفا و740 شاحنة دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار قبل 8 أشهر من أصل 147 ألف كان يفترض دخولها.

أضافت حكومة غزة بأن 6845 مريضا ومرافقا تمكنوا من السفر عبر معبر رفح منذ إعادة فتحه في 2 فبراير من أصل 19 ألفا و600 كان يفترض سفرهم.

رصدت حكومة غزة 3269 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار خلال 8 أشهر أسفرت عن استشهاد 992 فلسطينيا وإصابة 3138 آخرين.