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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يرحب بالتوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء الحرب

الأردن يرحب بالتوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء الحرب
الأردن يرحب بالتوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء الحرب
أ ش أ

رحب الأردن اليوم / الاثنين / بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكربة وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، خطوة هامة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية - في بيان أصدرته اليوم - عن تثمين الأردن للجهود التي بذلتها باكستان، وقطر، والدول الشقيقة والصديقة للتوصل إلى الاتفاق، وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود.

وأكدت الوزارة أهمية التوصل لاتفاق دائم يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي.

وجددت الوزارة موقف الأردن الثابت الداعم لتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

الولايات المتحدة الأمريكية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنهاء العمليات العسكربة استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

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