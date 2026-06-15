جامعة الدول العربية تبحث توحيد التشريعات في مواجهة الإرهاب وخطاب الكراهية

انطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الـ76، صباح اليوم 15 يونيو 2026، وذلك بدعوة من الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، وبمشاركة وزراء العدل أعضاء المكتب التنفيذي من عدد من الدول العربية.

ويشارك في الاجتماع وزراء العدل ممثلو كل من مملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

وأوضحت وزير مفوض د. مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار المكتب التنفيذي الصادر عن اجتماعه الرابع والسبعين، في إطار متابعة مسار العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد من الملفات التشريعية العربية المهمة، في مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب إعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلًا عن مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

كما يبحث الاجتماع مجموعة من الموضوعات الأخرى التي تستهدف دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، ولا سيما في المجال القضائي، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية العربية وتوحيد الرؤى التشريعية بين الدول الأعضاء.