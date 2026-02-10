قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجامعة العربية.. أجندة حافلة لاجتماع فريق الخبراء المعني بمكافحة الإرهاب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الديب أبوعلي

يعقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب اجتماعه الثامن والثلاثين، إلى جانب تنظيم ورشة عمل بعنوان: (خطورة استغلال الذكاء الاصطناعي في تطوير القدرات الإعلامية والتقنية للجماعات الإرهابية)، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يعقد الاجتماع والورشة بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الشؤون القانونية – الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب)، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ويُعقد الاجتماع الـ38 برئاسة العقيد/ ناصر بن فهد السبيعي، وبمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية والخارجية، والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، فضلًا عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وفي هذا السياق، صرّحت الوزير المفوض/ الدكتورة مها بخيت – المشرف على قطاع الشؤون القانونية، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومسؤول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب – بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددًا من البنود الدائمة، من أبرزها متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابع والثلاثين، الذي عُقد خلال الفترة 20–21 أغسطس 2026 بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس, إلى جانب بند مواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب، وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وأضافت أن الاجتماع سيناقش أيضًا عددًا من البنود الجديدة، من بينها دراسة قدرات التنظيمات الإرهابية في مجال التقنيات الحديثة، والتكنولوجيا المستخدمة في تشغيل الطائرات المسيّرة والتطبيقات الحديثة في تنفيذ العمليات الإرهابية، فضلًا عن بحث سبل مواجهة استخدام التنظيمات الإرهابية للتقنيات الحديثة في مجال العملات المشفّرة لتمويل أنشطتها، إضافة إلى بند يتناول سبل تطوير وتفعيل آليات عمل فريق الخبراء.

كما أشارت الدكتورة مها بخيت إلى أن الاجتماع يسبقه عقد ورشة عمل يوم 9 فبراير 2026 بعنوان (خطورة استغلال الذكاء الاصطناعي في تطوير القدرات الإعلامية والتقنية للجماعات الإرهابية)، وذلك تنفيذًا للتوصية الصادرة عن الاجتماع السابع والثلاثين للفريق، الذي عُقد خلال الفترة 19–20 أغسطس 2025 بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.

