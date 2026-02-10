مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، لاجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الإقتصادية، والانتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الانسان، وذلك بالاضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.

وجاءت أسماء الوزراء الباقين:

الدكتور محمود عصمت – وزير الكهرباء والطاقة

الدكتورة مايا مرسي – وزيرة التضامن الاجتماعي

المستشار محمود فوزي – وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

محمد عبد اللطيف – وزير التربية والتعليم

أحمد كوجك – وزير المالية

الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف

الدكتور بدر عبد العاطي – وزير الخارجية

الوزراء الراحلين: