القبض على سيدتين يمارسان الرذيلة داخل منزل بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لإدارتها مسكنا لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن المشار إليه، وأمكن ضبطها وبصحبتها سيدتان وشخصان، لهم معلومات جنائية.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





