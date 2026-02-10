لماذا ارتفعت أسعار السجائر؟ رئيس شعبة الدخان يوضح التفاصيل لـ "صدى البلد"

تشهد سوق السجائر في مصر تحولات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، في ظل تغيّرات اقتصادية وضريبية أثرت بشكل مباشر على سياسات التسعير وهوامش الأرباح لدى الشركات العاملة في هذا القطاع.

وفي هذا الإطار، تتزايد التساؤلات حول أسباب الارتفاعات السعرية الأخيرة، والعوامل التي دفعت الشركات إلى اتخاذ هذه الخطوة، وانعكاساتها على السوق والمستهلكين.

ومن جانبه، يقول قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السجائر يشهد موجة من الزيادات السعرية خلال الفترة الحالية، نتيجة توجه الشركات العاملة في هذا القطاع إلى إعادة ضبط سياساتها التسعيرية.

وأضاف إمبابي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشركات الأربع الرئيسية في السوق، وهي الشرقية للدخان، وفيليب موريس، وجابان توباكو اليابانية، ومنصور الدولية، تسعى من خلال هذه الزيادات إلى تحسين هوامش أرباحها.

وأشار إمبابي، إلى أن هوامش الربح لدى هذه الشركات تراجعت مؤخرا إلى مستويات أقل من تلك التي تعتبرها مناسبة لضمان استدامة استثماراتها واستمرار نشاطها في السوق.

والجدير بالذكر، أن تقرر رفع أسعار السجائر بقيمة 4 جنيهات للعبوة.

وأصبحت الأسعار كالتالي:

- عبوة كليوباترا كنج سايز 48 جنيها.

- كليوباترا سوفت كوين 48 جنيها.

-كليوباترا بوكس 48 جنيها.