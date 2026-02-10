قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريكة "ملياردير الجنس" تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تحقيقات وملفات

لماذا ارتفعت أسعار السجائر؟ رئيس شعبة الدخان يوضح التفاصيل لـ "صدى البلد"

ياسمين القصاص

تشهد سوق السجائر في مصر تحولات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، في ظل تغيّرات اقتصادية وضريبية أثرت بشكل مباشر على سياسات التسعير وهوامش الأرباح لدى الشركات العاملة في هذا القطاع. 

وفي هذا الإطار، تتزايد التساؤلات حول أسباب الارتفاعات السعرية الأخيرة، والعوامل التي دفعت الشركات إلى اتخاذ هذه الخطوة، وانعكاساتها على السوق والمستهلكين.

ومن جانبه، يقول قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن  سوق السجائر يشهد موجة من الزيادات السعرية خلال الفترة الحالية، نتيجة توجه الشركات العاملة في هذا القطاع إلى إعادة ضبط سياساتها التسعيرية.

وأضاف إمبابي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشركات الأربع الرئيسية في السوق، وهي الشرقية للدخان، وفيليب موريس، وجابان توباكو اليابانية، ومنصور الدولية، تسعى من خلال هذه الزيادات إلى تحسين هوامش أرباحها. 

وأشار إمبابي، إلى أن هوامش الربح لدى هذه الشركات تراجعت مؤخرا إلى مستويات أقل من تلك التي تعتبرها مناسبة لضمان استدامة استثماراتها واستمرار نشاطها في السوق.

والجدير بالذكر، أن  تقرر رفع أسعار السجائر بقيمة 4 جنيهات للعبوة.

وأصبحت الأسعار كالتالي:

- عبوة كليوباترا كنج سايز 48 جنيها.

- كليوباترا سوفت كوين 48 جنيها.

-كليوباترا بوكس 48 جنيها.

السجائر شعبة السجائر أسعار السجائر زيادة أسعار السجائر

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية
بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

