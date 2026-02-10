محافظة الإسكندرية: رصف وتوسعة 19 شارعا بنطاق 7 أحياء في يناير

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بسرعة تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق، والعمل على إعادة الشيء لأصله وترميم الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والفرعية.

فقد أنهت مديرية الطرق والنقل خلال شهر يناير الماضي رصف و توسعة ١٩ شارع بنطاق ٧ أحياء خلال شهر يناير تخدم قطاع كبير من المواطنين ؛ وهي: ( شوارع البصيلي ،والمختار ، والأشرف بحي الجمرك- ومربع عين جالوت بحي غرب- شارع الطيار ابو السعود ومتفرعاته ، و توسعة سان ستيفانو، وشارع تكلا بفلمنج،و توسعة طريق الحرية الحارة القبلية بحي شرق- رصف شارع إسكندرية مطروح الجانب القبلي، وتوسعة مدخل الكيلو ٢١ ،ومحيط كوبري الكيلو٢١ ، واعادة الشيء لأصله بشارع عيد بابو ثلاث بنطاق حي العجمي- وفي حي منتزه ثان تم البدء في رصف شارع ٣٠ عرامة، وشارع سيكلام الصغير ،وشارع النصر بمنطقة ابو قير - وقد تم الانتهاء من رصف ميدان الفسحة ،وشارع ١١ من شارع ٤٥ ،و عزبة الصعايدة بنطاق حي منتزه أول- طريق البنجر بنجع حبون بعامرية ثان-وطريق بوابات النهضة بحي عامرية أول ).

وأكد محافظة الإسكندرية أن جميع أجهزة المحافظة تسعى جاهدة للاستجابة لأكبر عدد ممكن من مطالب المواطنين التى تتعلق برفع كفاءة الطرق.