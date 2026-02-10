قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تولي عبد العزيز قنصوة.. ملفات هامة على مكتب وزير التعليم العالي الجديد
مجلس النواب يستعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الإسكندرية: رصف وتوسعة 19 شارعا بنطاق 7 أحياء في يناير

رصف شوارع الاسكندرية
رصف شوارع الاسكندرية
أحمد بسيوني

 وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد  محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بسرعة تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق، والعمل على إعادة الشيء لأصله وترميم الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والفرعية.

فقد أنهت مديرية الطرق والنقل  خلال شهر يناير الماضي رصف و توسعة ١٩ شارع بنطاق ٧ أحياء  خلال شهر يناير تخدم قطاع كبير من المواطنين ؛ وهي: ( شوارع البصيلي ،والمختار ، والأشرف بحي الجمرك- ومربع عين جالوت بحي غرب- شارع الطيار ابو السعود ومتفرعاته ، و توسعة سان ستيفانو، وشارع تكلا بفلمنج،و توسعة طريق الحرية الحارة القبلية بحي شرق- رصف شارع إسكندرية مطروح الجانب القبلي، وتوسعة مدخل الكيلو ٢١ ،ومحيط كوبري الكيلو٢١ ، واعادة الشيء لأصله بشارع عيد بابو ثلاث بنطاق حي العجمي- وفي حي منتزه ثان تم البدء في رصف شارع ٣٠ عرامة، وشارع سيكلام الصغير ،وشارع النصر بمنطقة ابو قير - وقد تم الانتهاء من رصف ميدان الفسحة ،وشارع ١١ من شارع ٤٥  ،و عزبة الصعايدة بنطاق حي منتزه أول- طريق البنجر بنجع حبون بعامرية ثان-وطريق بوابات النهضة بحي عامرية أول ).

وأكد محافظة الإسكندرية أن جميع أجهزة المحافظة تسعى جاهدة للاستجابة لأكبر عدد ممكن من مطالب المواطنين التى تتعلق برفع كفاءة الطرق.

الإسكندرية رصف شوارع العجمي حي شرق المنتزه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

د. نظير عياد

المفتي لطلاب الأزهر: الإلحاد أحد ألوان التطرف ومجاوزة صريحة لحد الاعتدال الفكري والديني

الصوم

حكم صوم شهر شعبان كاملًا لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة تحويل القبلة.. وتكرّم المشاركين في الدورة لإعداد الدعاة

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة تحويل القبلة.. وتكرّم المشاركين بدورة إعداد الدعاة

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد