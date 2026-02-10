قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة
مع دخول شهر رمضان.. كم سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026؟
أخبار التوك شو| خبر عاجل من مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري.. أسعار الذهب اليوم

إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 10 فبراير 2026.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد حاليًا تُعد غير معتادة بالنسبة لشهر فبراير.

السنغال: حريصون على نشر الإسلام المعتدل ونرفض الاعتراف بأرض الصومال

قال وزير الخارجية السنغالي، إن بلاده حريصة على نشر الإسلام المعتدل، متابعا: مصر والسنغال تنظران إلى آفاق التعاون المشترك، لمواجهة ظاهرة التطرف.

بدر عبد العاطي: دعم خطة ترامب بشأن غزة وتثبيت وقف إطلاق النار

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغالي، إن مصر تتابع أهمية دعم الجهود لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة.

وزير الخارجية: المنطقة والعالم لا يتحملان صراعا جديدا… والقيادة السياسية تسعى للتوازن

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن القيادة السياسية تسعى إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، متابعا: نسعى لمنع التصعيد وعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية.

بعد انتشار الألعاب الخطرة.. كيف تحمي طفلك من مخاطر الإنترنت

في إطار اليوم العالمي للإنترنت، سلطت فضائية "إكسترا نيوز" الضوء على أهمية حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، حيث تزايدت المخاطر التي تواجههم على الإنترنت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

مجلس النواب يعلن خبرا عاجلا بشأن التعديل الوزاري

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس النواب يعقد جلسته العامة في الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة.

الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مدينة العريش، إن المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري يُعد نقطة التجميع الرئيسية لكافة المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى مصر.

وصول الدفعة السابعة من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح للعلاج بمصر

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بوصول الدفعة السابعة من المرضى والمصابين من الجانب الفلسطيني إلى معبر رفح، تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية.

