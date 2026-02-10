بعد انتشار الألعاب الخطرة.. كيف تحمي طفلك من مخاطر الإنترنت

في إطار اليوم العالمي للإنترنت، سلطت فضائية "إكسترا نيوز" الضوء على أهمية حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، حيث تزايدت المخاطر التي تواجههم على الإنترنت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وخلال مداخلة هاتفية، تحدث الدكتور محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن أهمية الوعي الرقمي كأداة أساسية لضمان سلامة الأطفال أثناء استخدامهم للمنصات الرقمية.

تحديات الأطفال في العالم الرقمي

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات أن حماية الأطفال أصبحت من أهم أولويات العالم، خاصة مع التحديات التي تواجه أكثر من 60% من الأطفال عالميًا، التي تشمل:

التنمر الإلكتروني

التعرض للمحتوى الضار

الاستغلال عبر الألعاب الإلكترونية والمنصات التفاعلية

وأشار إلى أن العالم الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، ويقدم فوائد كبيرة في التعليم واكتساب المهارات الرقمية، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر على الأطفال إذا لم تتوافر البيئة الآمنة والوعي الكافي.

الوعي الرقمي والحماية

وأوضح الدكتور محمد أن الإنترنت عالم مفتوح بلا محددات واضحة، وأن المنصات الرقمية تعمل بخوارزميات معقدة لا يعرف المستخدم كيفية تحديد المحتوى المعروض، مما يجعل وعي الأسرة والمستخدمين هو خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، خصوصًا في المراحل العمرية المبكرة.

وأشار إلى أن هناك تحركات تشريعية وتنظيمية عالمية لمواجهة هذه التحديات، لكن العنصر الأهم يظل الوعي الرقمي للأهالي والمعلمين لضمان بيئة رقمية آمنة للنشء.