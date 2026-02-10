قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

اليوم العالمي للإنترنت الآمن.. 10.29% زيادة في مشتركي النت المحمول

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم "الثلاثاء" بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت، حيث يحتفل العالم في هذا اليوم خلال شهر فبراير من كل عام برعاية شبكة إنسيف (Insafe) وهي إحدى مبادرات مشروع الإتحاد الأوروبي (Safeborders project).

وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به تقريباً 190 دولة وإقليم حول العالم وذلك بغرض تشجيع الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وخاصة بعد أن أصبح للإنترنت أهميةكبرى في جميع مناحي الحياة.

ويأتي شعار الاحتفال هذا العام تحت عنوان "التكنولوجيا الذكية الخيارات الآمنة-استكشاف الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي".

وأفاد بيان  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن أهم الإحصاءات عن الإنترنت جاءت ما يلي: 

•    بلغ عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت المحمول 95.94 مليون مشترك حتى نوفمبر 2025 مقابل 86.99 مليون مشترك في نوفمبر 2024. بنسبة زيادة قدرها 10.29% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.

•    بلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض 12,60 مليون مشترك حتى نوفمبر 2025 مقابل 11,56 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في نوفمبر 2024. بنسبة زيادة قدرها 9% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للاعتماد على خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض في الخدمات التعليمية وخدمات أخرى.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم العالمي للإنترنت مشروع الإتحاد الأوروبي التكنولوجيا الذكية

