للمقبلين على البناء.. أسعار مواد البناء في فبراير 2026

يشهد قطاع مواد البناء حالة من الاستقرار منذ بداية شهر فبراير 2026، مع تسجيل تحركات سعرية طفيفة في أسعار أرض المصنع وصولاً للمستهلك، وسط متابعة دقيقة من شعبة مواد البناء والأسواق المحلية.

أسعار الحديد أرض المصنع اليوم

سجلت أسعار الحديد على مستوى مصانع مصر اليوم تحركات بسيطة:

حديد عز: 37,636 جنيهًا للطن (بتراجع 57 جنيهًا).

الحديد الاستثماري: 35,996 جنيهًا للطن.

تصنيف الفئات السعرية في السوق

الفئة العليا: مصانع عطية وبشاي، تصل أسعارها إلى 38,500 جنيه.

الفئة المتوسطة: المصريين، العتال، والمعادي بمتوسط 38,000 جنيه.

الفئة الاقتصادية: الكومي والعشري، تبدأ من 36,000 جنيه.

مصانع الدرفلة: تبدأ أسعارها من 42,000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت تتفاوت حسب الجودة والعلامة التجارية

الأسمنت الرمادي: 3,933 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس وحلوان: بين 3,450 و3,460 جنيهًا.

الأنواع الاقتصادية (الفهد / المعلم): تبدأ من 3,340 جنيهًا.

أسباب تحركات الأسعار الأخيرة

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، مفاجأة بشأن أسعار الحديد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن طن الحديد ارتفع 3 آلاف جنيه الأسبوع الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الأسعار خلال شهر أكتوبر الماضي كانت تتراوح من 34 ألف إلى 38,200 جنيه في المصنع، قبل أن تخفض إحدى الشركات الكبرى الطن 4 آلاف جنيه، مما دفع باقي الشركات إلى تخفيض أسعارها لتتراوح بين 31,500 و34,200 جنيه بداية الأسبوع الماضي.

وأوضح الزيني أن سبب خفض الأسعار بعد أكتوبر 2025 كان نتيجة حالة الركود ووجود مخزون كبير من الحديد في المصانع، مؤكدًا أن الحديد سلعة غير قابلة للتخزين لفترة طويلة وأن التخزين يعطل رأس المال.

وأشار إلى أن السعر الحالي منخفض عن مستوى أكتوبر 2025 بحوالي 1000 جنيه للطن، ويظل أعلى طن حديد يُباع بسعر 37 ألف جنيه تقريبًا.

توقعات شعبة مواد البناء

تؤكد شعبة مواد البناء أن الأسعار مستقرة حاليًا، مع احتمالية حدوث تحركات طفيفة خلال الأسابيع المقبلة حسب الطلب ومخزون المصانع، مع استمرار متابعة السوق المحلي والأسواق العالمية.