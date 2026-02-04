قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

قبل ما تبني بيتك.. اعرف أسعار مواد البناء في السوق مع بداية فبراير 2026

سعر الحديد
سعر الحديد
منار عبد العظيم

يشهد قطاع مواد البناء حالة من الاستقرار منذ بداية شهر فبراير 2026، مع تسجيل تحركات سعرية طفيفة في أسعار أرض المصنع وصولاً للمستهلك.

وبحسب رصد السوق اليوم الأربعاء 4 فبراير، سجلت أسعار الحديد أرض المصنع:

حديد عز: 37,636 جنيهًا للطن (بتراجع 57 جنيهًا).

الحديد الاستثماري: 35,996 جنيهًا للطن.

تصنيف الفئات السعرية في السوق

الفئة العليا: مصانع عطية وبشاي، تصل أسعارها إلى 38,500 جنيه.

الفئة المتوسطة: المصريين، العتال، والمعادي بمتوسط 38,000 جنيه.

الفئة الاقتصادية: الكومي والعشري، تبدأ من 36,000 جنيه.

مصانع الدرفلة: تبدأ أسعارها من 42,000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت تتفاوت حسب الجودة والعلامة التجارية

الأسمنت الرمادي: 3,933 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس وحلوان: بين 3,450 و3,460 جنيهًا.

الأنواع الاقتصادية (الفهد / المعلم): تبدأ من 3,340 جنيهًا.

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، مفاجأة بشأن أسعار الحديد خلال الفترة الحالية، وقال إن طن الحديد خلال الأسبوع الماضي ارتفع 3 آلاف جنيه.

وأضاف عضو شعبة مواد البناء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن السبب في ارتفاع أسعار الحديد 3 آلاف جنيه، يرجع لأن الأسعار خلال شهر أكتوبر الماضي كانت تتراوح في المصنع من 34 ألف لـ 38 ألف و200 جنيه.

ولفت إلى أن أحد الشركات الكبرى خفضت الطن 4000 جنيه، وعلى الفور معظم الشركات قامت بتخفيض السعر، وأصبح السعر حتى من شهر نوفمبر، وحتى بداية الأسبوع الماضي يتراوح بين 31.500 و34200 جنيه.

الحديد 

وأوضح أن السبب في خفض الأسعار بعد شهر 10 كان بسبب حالة الركود التي كانت تؤثر على حالة سوق الحديد، وأن هناك مخزون كبير من الحديد كان في المصانع.

وأشار إلى أن الحديد سلعة غير قابلة للتخزين لفترة طويلة، وأن وجود الحديد في المخازن، يعتبر تعطيل لرأس المال، ولذلك كان التخفيض في نهاية عام 2025.

وقال إن السعر الحالي يعتبر منخفض عن السعر الذي كان قبل شهر أكتوبر من العام الماضي، وأن فارق السعر يصل لـ 1000 جنيه انخفاضًا أي أعلى طن حديد بـ 37 ألف.

قطاع مواد البناء سعر الحديد سعر الحديد اليوم

