نورهان شعيب تستعيد ذكرياتها مع والدتها الراحلة

استعادت الفنانة نورهان شعيب ذكرياتها مع والدتها التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتبت نورهان: «قبل اختراع ال princess treatment، كانت أمي سابقة عصرها وعملتهالى، مامتي كانت بتعمل لى أعياد ميلاد الناس تستناها من السنة للسنة وكانت هى تحضر لها من قبلها بشهر، وتزين البيت وتعمل البوفيه كله بنفسها والتورتة 3 أدوار كأنى عروسة».



وأضافت: «مع أنها كانت بتقف في المطبخ أسبوع كامل قبلها هى وكتب أبلة نظيرة، بس كانت تطلع يوم العيد ميلاد زي القمر كدة برده زى مانتوا شايفين.. معرفش ازاى، ويبقى يوم يتحاكى بيه الأهل والأقارب والجيران.. تقولش الأميرة قطر الندى.. ايه يا مامى كل دا يا حبيبتي».

و أستكملت نورهان: «فى بيتنا في إسكندرية فتحت الدولاب طلعت الألبومات.. وأنا بقلب وبضحك وببكي في نفس الوقت، افتكرت جنب كل صورة ألف ذكرى غيرها.. جزاكى الله عنى كل الخير يا حبيبتى.. ربيتينى ورعيتينى وفضلتينى على الكل وعلى نفسك.. أحسن مدارس وأحسن لبس وأكبر مكتبة كتب ووقتك كله كان مكرس ليا بكل اهتمام».

واختتمت: «بفكر دايما لما دلوقتى علماء النفس بيقولوا للأهالى أن الأهم من أنك تشترى لولادك حاجات هو أنك تقضى معاهم quality time.. وقتك.. ودعمك النفسى.. بفتكر أمى إزاى فعلا بقى مش هزار كانت سابقة عصرها والنظريات والورش التربوية.. اسألكم الدعاء لها».