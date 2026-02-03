وفاة والدة الفنانة نورهان

توفيت والدة الفنانة نورهان.. ونعت نقابة المهن التمثيلية فاة والدة الفنانة نورهان، التي وافتها المنية، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الفنانة نورهان وأسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

وسوف تُشيَّع الجنازة في محافظة الإسكندرية، حيث توارى الفقيدة الثرى هناك.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته، وأن يجعل مثواها الجنة… إنا لله وإنا إليه راجعون.

الحالة الصحية للفنانة نورهان

وكانت الفنانة نورهان تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجدها في المغرب، وذلك بعد فترة قصيرة من تكريمها هناك، ما استدعى خضوعها للعلاج والمتابعة الطبية.

وقالت نورهان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها تعرضت لأزمة صحية خلال تواجدها بالمغرب، مؤكدة أنها ما زالت مستمرة في تلقي العلاج، وحالتها الصحية في تحسن، موضحة أنها لم تغادر المغرب حتى الآن بسبب استكمال بروتوكول العلاج.

وحرصت الفنانة نورهان على توجيه الشكر لكل من سأل واطمأن على حالتها الصحية، معربة عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

يُذكر أن نورهان كانت قد شاركت مؤخرًا في فعاليات فنية بالمغرب، وحصلت على تكريم خاص قبل تعرضها لهذه الوعكة الصحية.