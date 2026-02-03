قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار خامنئي: أي مفاوضات ستكون محصورة بالنووي.. ونحذر من استهداف المرشد
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة والدة الفنانة نورهان

الفنانة نورهان
الفنانة نورهان
أحمد إبراهيم

توفيت والدة الفنانة نورهان.. ونعت نقابة المهن التمثيلية فاة والدة الفنانة نورهان، التي وافتها المنية، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الفنانة نورهان وأسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

وسوف تُشيَّع الجنازة في محافظة الإسكندرية، حيث توارى الفقيدة الثرى هناك.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته، وأن يجعل مثواها الجنة… إنا لله وإنا إليه راجعون.

الحالة الصحية للفنانة نورهان 

وكانت الفنانة نورهان تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجدها في المغرب، وذلك بعد فترة قصيرة من تكريمها هناك، ما استدعى خضوعها للعلاج والمتابعة الطبية.

وقالت نورهان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها تعرضت لأزمة صحية خلال تواجدها بالمغرب، مؤكدة أنها ما زالت مستمرة في تلقي العلاج، وحالتها الصحية في تحسن، موضحة أنها لم تغادر المغرب حتى الآن بسبب استكمال بروتوكول العلاج.

وحرصت الفنانة نورهان على توجيه الشكر لكل من سأل واطمأن على حالتها الصحية، معربة عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

يُذكر أن نورهان كانت قد شاركت مؤخرًا في فعاليات فنية بالمغرب، وحصلت على تكريم خاص قبل تعرضها لهذه الوعكة الصحية.

الفنانة نورهان نورهان أعمال نورهان أفلام نورهان وفاة والدة نورهان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

ترشيحاتنا

تشيلسي

تشكيل أرسنال وتشيلسي المتوقع في نصف نهائي كأس كاراباو

إبراهيم دياز

صراع إنجليزي على إبراهيم دياز.. نيوكاسل يتحرك وريال مدريد يترقب

يوسف شامل

يوسف شامل: برونزية كأس العالم لسيف المبارزة خطوة مهمة.. وأطمح لإنهاء مرحلة تحت 20 بميدالية عالمية

بالصور

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد