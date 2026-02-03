قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
تحذيرات عاجلة من الأرصاد خلال ساعات.. ما الذي يحدث في الطقس؟
بدء مقابلات المرشحين للدفعة الثالثة من مبادرة «1000 مدير مدرسة»
رمضان 2026 فلكيًا.. موعد أول أيام الصيام واستطلاع الهلال في مصر
في أولى جلسات المحاكمة.. أسرة أطفال المنوفية: الإعدام هيريح قلوبنا
بالصور

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد
رنا عصمت

يُستخدم الشاي أو الماء الدافئ مع الليمون والعسل عادةً لتخفيف التهاب الحلق،لكن العسل وحده قد يكون فعالاً بنفس فعالية الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية في تخفيف السعال.

هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

في عدة دراسات شملت أشخاصًا مصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، تم إعطاؤهم العسل لتخفيف السعال.

وبدا أن العسل يقلل من نوبات السعال ويساعد على النوم بشكل أفضل، وشملت هذه الدراسات الأطفال أيضًا.

أظهرت هذه الدراسات أن العسل قد يكون فعالًا مثل مادة الديفينهيدرامين (Diphenhydramine)، وهي مكون شائع في أدوية السعال المتاحة بدون وصفة طبية، رغم الحاجة لمزيد من الدراسات عالية الجودة لتأكيد النتائج. بما أن العسل آمن للأشخاص فوق سن سنة واحدة، فقد يكون تجربة مفيدة.

جرعة العسل للأطفال:

-يمكن إعطاء الأطفال من عمر سنة فما فوق نصف إلى ملعقة صغيرة (2.5 – 5 مل) من العسل لعلاج السعال.

-يمكن تناول العسل مباشرة أو إضافته إلى مشروبات أخرى مثل العصير لتخفيف الطعم أو القوة.

تحذير مهم:

لا يُعطى العسل للأطفال أقل من سنة واحدة بسبب خطر التسمم الغذائي بالبوتوليزم، وهو نوع نادر لكنه خطير من التسمم الغذائي.

المصدر dailymedicalinfo.com

العسل العسل و أدوية البرد هل العسل فعال فى نزلات البرد أضرار العسل للاطفال

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

