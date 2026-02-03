خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

يُستخدم الشاي أو الماء الدافئ مع الليمون والعسل عادةً لتخفيف التهاب الحلق،لكن العسل وحده قد يكون فعالاً بنفس فعالية الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية في تخفيف السعال.

هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

في عدة دراسات شملت أشخاصًا مصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، تم إعطاؤهم العسل لتخفيف السعال.

وبدا أن العسل يقلل من نوبات السعال ويساعد على النوم بشكل أفضل، وشملت هذه الدراسات الأطفال أيضًا.

أظهرت هذه الدراسات أن العسل قد يكون فعالًا مثل مادة الديفينهيدرامين (Diphenhydramine)، وهي مكون شائع في أدوية السعال المتاحة بدون وصفة طبية، رغم الحاجة لمزيد من الدراسات عالية الجودة لتأكيد النتائج. بما أن العسل آمن للأشخاص فوق سن سنة واحدة، فقد يكون تجربة مفيدة.

جرعة العسل للأطفال:

-يمكن إعطاء الأطفال من عمر سنة فما فوق نصف إلى ملعقة صغيرة (2.5 – 5 مل) من العسل لعلاج السعال.

-يمكن تناول العسل مباشرة أو إضافته إلى مشروبات أخرى مثل العصير لتخفيف الطعم أو القوة.

تحذير مهم:

لا يُعطى العسل للأطفال أقل من سنة واحدة بسبب خطر التسمم الغذائي بالبوتوليزم، وهو نوع نادر لكنه خطير من التسمم الغذائي.

المصدر dailymedicalinfo.com